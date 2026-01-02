Tenisul feminin românesc și-a început călătoria în sezonul 2026 al circuitului WTA cu o victorie impresionantă, conturată de Gabriela Ruse, în calificările competiției WTA 500 de la Brisbane.
Gabriela Ruse, în finala calificărilor turneului WTA 500 de la Brisbane
Număr 88 mondial, Gabriela Ruse a trecut de Alana Subasic (18 ani, 537 WTA), scor 6-1, 6-0, creionând un prim semn că pregătirea din pre-sezon a decurs conform planului.
Pentru a ajunge în întrecerea propriu-zisă, jucătoarea din București mai are de făcut un pas. În finala calificărilor, o va întâlni pe Zeynep Sonmez, din Turcia, clasată pe locul 112 în ierarhia mondială.