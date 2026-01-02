GALERIE FOTO Anul a început perfect în tenis: Gabriela Ruse a câștigat cu 6-1, 6-0 primul meci în Australia

Gabriela Ruse nu a avut emoții în prima partidă jucată în 2026, în circuitul WTA.

Tenisul feminin românesc și-a început călătoria în sezonul 2026 al circuitului WTA cu o victorie impresionantă, conturată de Gabriela Ruse, în calificările competiției WTA 500 de la Brisbane.

Gabriela Ruse, în finala calificărilor turneului WTA 500 de la Brisbane

Număr 88 mondial, Gabriela Ruse a trecut de Alana Subasic (18 ani, 537 WTA), scor 6-1, 6-0, creionând un prim semn că pregătirea din pre-sezon a decurs conform planului.

Pentru a ajunge în întrecerea propriu-zisă, jucătoarea din București mai are de făcut un pas. În finala calificărilor, o va întâlni pe Zeynep Sonmez, din Turcia, clasată pe locul 112 în ierarhia mondială.

Ruse, programată să joace pentru a treia oară în Openul Australiei

Calificată deja pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, programat să înceapă în data de 18 ianuarie, Gabriela Ruse are la orizont a treia prezență în Openul Australian.

În primele două participări, Ruse a semnat câte o victorie, în 2022 și în 2025.

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse sunt cele trei românce care vor juca în ediția 2026 a Openului Australian.

