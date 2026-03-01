CFR Cluj și-a asigurat prezența în play-off după o victorie controversată la Ovidiu. Farul a reclamat două penalty-uri neacordate - unul în minutul 90+2, la un duel între Marian Huja și Iustin Doicaru, iar altul în minutul 69, la o fază în care Matei Ilie l-a lovit pe Gustavo.



FCSB se va prezenta la ultimele două meciuri din sezonul regulat



În ambele situații, Farul ar fi trebuit să primească penalty, a spus fostul arbitru Marius Avram. Partida de la Ovidiu a fost arbitrată de Florin Andrei, iar în camera VAR s-au aflat Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

Imediat după meci, Gigi Becali a amenințat că FCSB, care e direct afectată de victoria CFR-ului în lupta pentru play-off, ar putea să se nu prezinte la ultimele două meciuri din sezonul regulat, cu UTA Arad, diseară, și cu U Cluj.

Într-o intervenție ulterioară, la Prima Sport, Gigi Becali și-a mai nuanțat discursul. A transmis că va recurge la acest gest radical doar dacă FCSB nu va mai avea nicio șansă la play-off - în situația în care FC Argeș învinge Dinamo - și doar dacă echipa campioană nu va risca o sancțiune mai drastică, cum ar fi depunctarea sau excluderea din campionat.

Având în vedere că articolul 13.4 din ROAF prevede ca o echipă să fie exclusă din campionat dacă nu se prezintă la două meciuri din același campionat, este clar că Gigi Becali nu va recurge la acest gest extrem.

"Ideea mi-a dat-o Gică Popescu, care a zis că scoate echipa de pe teren dacă se mai întâmplă o singură dată. Să văd mâine care sunt consecințele. Trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă în Dinamo - FC Argeș. Dacă mai avem șanse, o jucăm. Dacă pierdem numai 6 puncte, adică 0-3, 0-3, niciun fel de problemă, o vom face. Dacă e vorba de depunctare, nu o vom face.

În seara asta s-a întrecut orice măsură. Adică așa ceva e de neimaginat, te lasă mut. S-au mai întâmplat multe, dar când vezi că un jucător se ridică să dea cu capul și e răsucit în aer... dacă dădea cu capul, băga mingea în poartă. Văd ceva necurat. Noi suntem victime colaterale pentru că trebuie să fie CFR-ul ajutat. Două 11 metri clare nedate!", a spus Gigi Becali.