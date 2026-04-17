„După o lungă pauză, mă bucur să vă anunț că voi reveni pe teren la Madrid. Este un turneu care îmi este drag, aproape de sufletul meu, cu atâtea amintiri speciale. Aștept cu nerăbdare turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros” , a transmis Irina Begu.

Ajunsă la 35 de ani și clasată în prezent pe locul 183 WTA, sportiva noastră este pregătită să joace din nou la cel mai înalt nivel. Ultimul său meci s-a înregistrat în iulie 2025, când a reușit să câștige trofeul turneului de la Iași. Ea și-a anunțat revenirea printr-o postare pe rețelele de socializare.

Problemele de sănătate care au ținut-o departe de tenis

Retragerea temporară din circuit a fost motivată de o serie de probleme medicale. Potrivit unui mesaj din toamna anului trecut, jucătoarea a hotărât să pună pe primul plan recuperarea sa fizică și mental pentru câteva luni.

„În acest an m-am confruntat cu probleme de sănătate și de energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am grijă de mine. De aceea, după Iași, am decis să iau o pauză de la tenis, fără să pun un termen. Nu e un adio, doar o pauză pentru a mă concentra pe sănătatea și pe binele meu”, a spus ea în luna octombrie a anului trecut.

Pentru Begu, aceasta va reprezenta a 13-a participare pe zgura de la Madrid. Cele mai notabile performanțe obținute acolo sunt cele trei sferturi de finală, atinse în edițiile din 2015, 2016 și 2023. De-a lungul carierei sale, ea a strâns șase titluri WTA, a jucat alte patru finale și a înregistrat cea mai înaltă clasare în august 2016, când a ocupat poziția a 22-a în ierarhia mondială.