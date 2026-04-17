Irina Begu revine pe teren după o absență de opt luni. Turneul ales de româncă: „Aproape de inima mea!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jucătoarea de tenis Irina Begu și-a anunțat întoarcerea în circuitul profesionist feminin, primul ei meci oficial fiind programat la competiția de la Madrid.

TAGS:
Irina BeguTenisWTA
Din articol

Ajunsă la 35 de ani și clasată în prezent pe locul 183 WTA, sportiva noastră este pregătită să joace din nou la cel mai înalt nivel. Ultimul său meci s-a înregistrat în iulie 2025, când a reușit să câștige trofeul turneului de la Iași. Ea și-a anunțat revenirea printr-o postare pe rețelele de socializare.

„După o lungă pauză, mă bucur să vă anunț că voi reveni pe teren la Madrid. Este un turneu care îmi este drag, aproape de sufletul meu, cu atâtea amintiri speciale. Aștept cu nerăbdare turneele de la Madrid, Roma și Roland Garros”, a transmis Irina Begu.

Problemele de sănătate care au ținut-o departe de tenis

Retragerea temporară din circuit a fost motivată de o serie de probleme medicale. Potrivit unui mesaj din toamna anului trecut, jucătoarea a hotărât să pună pe primul plan recuperarea sa fizică și mental pentru câteva luni.

„În acest an m-am confruntat cu probleme de sănătate și de energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am grijă de mine. De aceea, după Iași, am decis să iau o pauză de la tenis, fără să pun un termen. Nu e un adio, doar o pauză pentru a mă concentra pe sănătatea și pe binele meu”, a spus ea în luna octombrie a anului trecut.

Pentru Begu, aceasta va reprezenta a 13-a participare pe zgura de la Madrid. Cele mai notabile performanțe obținute acolo sunt cele trei sferturi de finală, atinse în edițiile din 2015, 2016 și 2023. De-a lungul carierei sale, ea a strâns șase titluri WTA, a jucat alte patru finale și a înregistrat cea mai înaltă clasare în august 2016, când a ocupat poziția a 22-a în ierarhia mondială.

  • Irina Begu Roma
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!