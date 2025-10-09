Irina Begu (35 de ani, 121 WTA) se retrage temporar din tenis.
Jucătoarea din București intenționează ca această pauză să nu se transforme într-o retragere definitivă din „Sportul Alb,” însă, pentru moment, prioritizează odihna și refacerea corpului.
Irina Begu, retragere temporară din tenis
„După o perioadă de reflecție, simt că sunt pregătită să împărtășesc această veste cu voi.
Anul acesta m-am confruntat cu unele provocări legate de sănătate și energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.
De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis – fără să stabilesc un termen pentru revenire. Nu este un adio, ci doar o pauză, pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.
A renunțat la serviciile antrenorului Victor Crivoi
Sunt foarte recunoscătoare lui Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru toți acești ani petrecuți împreună – pentru sprijin, muncă și amintirile pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc că ați înțeles această nevoie a mea și vă doresc mult succes în colaborările viitoare!
Și vouă tuturor – vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat de-a lungul acestei călătorii. Înseamnă mai mult decât pot exprima,” a scris Irina Begu, într-un anunț publicat pe Instagram.
Fost număr 22 WTA, Irina Begu a câștigat $8,8 milioane din tenis
Irina Begu nu a mai jucat un meci oficial de tenis de la finala turneului WTA 250 de la Iași, partidă câștigată în detrimentul elvețiencei Jil Teichmann, scor 6-0, 7-5.
În 2025, Irina Begu a adunat paisprezece victorii, dintr-un total de douăzeci și șase de meciuri oficiale disputate.
Șase titluri WTA a cucerit Irina Begu, în proba individuală.