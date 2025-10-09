Irina Begu (35 de ani, 121 WTA) se retrage temporar din tenis.

Jucătoarea din București intenționează ca această pauză să nu se transforme într-o retragere definitivă din „Sportul Alb,” însă, pentru moment, prioritizează odihna și refacerea corpului.

Irina Begu, retragere temporară din tenis

„După o perioadă de reflecție, simt că sunt pregătită să împărtășesc această veste cu voi.

Anul acesta m-am confruntat cu unele provocări legate de sănătate și energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.

De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis – fără să stabilesc un termen pentru revenire. Nu este un adio, ci doar o pauză, pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.