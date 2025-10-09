GALERIE FOTO Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași

Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Irina Begu a anunțat că se retrage temporar din tenis.

TAGS:
Irina BeguretragereTenis WTATenis Romania
Din articol

Irina Begu (35 de ani, 121 WTA) se retrage temporar din tenis.

Jucătoarea din București intenționează ca această pauză să nu se transforme într-o retragere definitivă din „Sportul Alb,” însă, pentru moment, prioritizează odihna și refacerea corpului.

Irina Begu, retragere temporară din tenis

„După o perioadă de reflecție, simt că sunt pregătită să împărtășesc această veste cu voi.

Anul acesta m-am confruntat cu unele provocări legate de sănătate și energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine.

De aceea, după turneul de la Iași, am decis să iau o pauză de la tenis – fără să stabilesc un termen pentru revenire. Nu este un adio, ci doar o pauză, pentru a mă concentra pe sănătatea și starea mea de bine.

Irina Begu

  • Irina begu trofeu iasi 2025 sapca
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A renunțat la serviciile antrenorului Victor Crivoi

Sunt foarte recunoscătoare lui Victor Crivoi și Lucian Nicolescu pentru toți acești ani petrecuți împreună – pentru sprijin, muncă și amintirile pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc că ați înțeles această nevoie a mea și vă doresc mult succes în colaborările viitoare!

Și vouă tuturor – vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul pe care mi le-ați arătat de-a lungul acestei călătorii. Înseamnă mai mult decât pot exprima,” a scris Irina Begu, într-un anunț publicat pe Instagram.

Fost număr 22 WTA, Irina Begu a câștigat $8,8 milioane din tenis

Irina Begu nu a mai jucat un meci oficial de tenis de la finala turneului WTA 250 de la Iași, partidă câștigată în detrimentul elvețiencei Jil Teichmann, scor 6-0, 7-5.

În 2025, Irina Begu a adunat paisprezece victorii, dintr-un total de douăzeci și șase de meciuri oficiale disputate.

Șase titluri WTA a cucerit Irina Begu, în proba individuală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. &bdquo;Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa&rdquo;
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
”Poate fi ofertat de ei!” Alanyaspor, doar o ”stație” pentru Ianis Hagi în drumul spre un colos?!
Olanda și Croația joacă astăzi &icirc;n preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: ”Ne încurcă pe toți!”
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom
România - Moldova, de la 21:00. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
”Poate fi ofertat de ei!” Alanyaspor, doar o ”stație” pentru Ianis Hagi în drumul spre un colos?!
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: ”Ne încurcă pe toți!”
Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut &icirc;n preliminarii
Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut în preliminarii
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Starul lui Real Madrid a fost prins cu altă femeie și și-a cerut iertare public: &rdquo;Nu mă reprezintă asta!&rdquo;
Starul lui Real Madrid a fost prins cu altă femeie și și-a cerut iertare public: ”Nu mă reprezintă asta!”
Alte subiecte de interes
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat &icirc;ncă din primul tur la Jocurile Olimpice
Irina Begu și Monica Niculescu au cedat încă din primul tur la Jocurile Olimpice
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit &icirc;n fața polonezei Iga Swiatek &icirc;n primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Reacția Irinei Begu după eșecul suferit în fața polonezei Iga Swiatek în primul tur la Jocurile Olimpice de la Paris
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai &icirc;nalt nivel și portarul rom&acirc;n pe care &icirc;l remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!