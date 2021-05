A jucat doua meciuri identice?! Raspunsul Simonei Halep dupa ce a fost intrebata despre asemanarile primelor partide jucate la Madrid 

Simona Halep a admis ca desfasurarea jocului cu Saisai Zheng a semanat mult cu primul tur, castigat contra Sarei Sorribes Tormo.

Simona Halep a acces in faza optimilor de finala a intrecerii de calibru WTA 1000 din capitala Spaniei, dupa o victorie in minimum de seturi, scor 6-0, 6-4 in fata chinezoaicei Saisai Zheng (57 WTA).

Desfasurarea meciului a semanat mult cu derularea partidei contra Sarei Sorribes Tormo, cand Simona a inceput puternic, castigand la zero primul set, dar a avut mari emotii in a inchide partida, ratand si doua mingi de meci. Impotriva lui Zheng, Simona a ratat o singura oportunitate de a inchide meciul, strigand "Nu se poate, nu se poate!" si mirandu-se de propria nereusita.

"A fost un nou meci grozav, aproape la fel ca primul, dar am fost concentrata in ultimul game, mi-am dorit sa-l termin. Saisai Zheng a jucat bine in setul doi, sunt multumita cu calificarea. Ma simt ca acasa aici, e intotdeauna o placere sa joc in Caja Magica, ma bucur de moment, mai ales ca am alaturi oameni frumosi care ma sustin," a declarat Simona Halep imediat dupa incheierea meciului din turul 2 al competitiei WTA 1000 de la Madrid.

Halep a inregistrat 19 lovituri direct castigatoare si 24 de erori nefortate, cu una mai multe decat cele comise de Saisai Zheng, majoritatea acestor lovituri nereusite avand loc in finalul setului secund, cand Simona a aratat, la fel ca in primul tur, o usoara nervozitate in a transa calificarea.

Here is Simona Halep's post-match interview after defeating Saisai Zheng in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/QzTsxtKHvv — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 2, 2021