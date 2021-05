"Nadia Comaneci? Un mit pentru Romania!" Simona Halep vrea sa calce pe urmele olimpice ale Nadiei, dar nu inainte sa-l ironizeze din nou pe Cahill: "Darren e ostaticul meu acum!" 

Simona Halep o considera pe Nadia Comaneci un mit si vrea sa-i imite performanta de a aduce o medalie de aur Romaniei.

Simona Halep a avut timp sa ofere un interviu italienilor de la Gazzetta dello Sport intre primele doua tururi jucate la Madrid. Numarul 3 WTA a dezvoltat subiectul relatiei cu Darren Cahill, dar si admiratia pe care i-o poarta Nadiei Comaneci, prima gimnasta din istorie care a obtinut nota 10 la paralele.

"Nadia imi este prietena draga; cand poate, vine la turnee sa ma sustina. A fost in tribune cand am castigat Roland Garros. Ea a fost mereu un mit pentru Romania si pentru noi toti, care facem sport; vreau sa ii urmez exemplul. Ce a reusit ea in cariera e extraordinar, pana in ziua de azi ofera inspiratie copiilor din Romania. Obiectivul meu din acest an ramane sa castig o medalie olimpica pentru Romania," a punctat Simona Halep, vorbind despre Nadia Comaneci.

Halep nu a rezistat tentatiei de a-l lua peste picior pe Darren Cahill, amuzandu-se pe seama situatiei actuale a antrenorului sau, obligat sa ramana in Europa in aceasta perioada a anului, intrucat Australia nu le permite cetatenilor sa se intoarca in tara, din cauza restrictiilor pandemice.

"E adevarat ca Darren si cu mine ne intelegem bine. Dincolo de latura tehnica, comunicam mult. Eu tind sa fiu o persoana mai degraba pesimista, ma enervez si ma intristez usor, dar el reuseste sa ma scoata la liman. Acum, Darren e si ostaticul meu, pentru ca nu are voie sa se intoarca in Australia, din cauza pandemiei," a conchis, glumind, Simona Halep, intr-un interviu oferit cotidianului italian, Gazzetta dello Sport.