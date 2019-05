Boris Becker, ingropat in datorii! I-au confiscat trofeele. Legendarul tenismen a refuzat ajutorul lui Tiriac in trecut

Fostul mare jucator german, Boris Becker, a primit o noua lovitura din cauza datoriilor pe care le are.

Castigator a sase titluri de Grand Slam, Boris Becker se afla intr-o situatie extrem de neplacuta. Dupa ce a intrat in faliment inca din 2017, germanul a trecut si printr-un divort de fosta lui sotie, Lily Becker, iar de curand a primit o noua lovitura crunta. Fostul antrenor al lui Novak Djokovic a ramas fara trofeele cucerite in intreaga sa cariera, asta dup ace au fost confiscate din cauza datoriilor pe care neamtul le avea si pe care nu a reusit sa le plateasca.

Daily Mail anunta ca trofeele vor fi scoase la licitatie intre 24 iunie si 11 iulie, iar Becker urmeaza sa ramana si fara alte lucruri care i-au apartinut fostului mare campion german. El a fost declarat falimentar inca din 2017, de catre o instant britanica, insa a reusit sa se agate de imunitatea sa diplomatica. Fostul jucator de tenis, acum in varsta de 51 de ani, are datorii totale in valoare de cateva milioane de euro.

Boris Becker a refuzat ajutorul venit de la Ion Tiriac si Novak Djokovic

Desi problemele par sa nu se mai opreasca pentru Becker, el a refuzat orice sprijin venit din partea fostului sau antrenor si manager, Ion Tiriac, dar si din partea fostului lui elev, sarbul Novak Djokovic, actual lider mondial in clasamentul ATP.

Tiriac declara in 2017 ca ar face orice pentru a-si salva prietenul. “Boris Becker face parte din viata mea. Daca are nevoie de 10 milioane de euro, ii voi da imediat aceasta suma. Este o personalitate foarte importanta, are si el dreptul sa comita greseli. Mai mult decat a facut Boris pentru Germania nu se poate face”, spunea magnatul roman la acea vreme. El l-a avut alaturi pe Ion Tiriac timp de 9 ani, din 1984 pana in 1993.

Si Djokovic a sarit in apararea lui Becker: “Cand am auzit, am luat imediat legatura cu el. I-am spus ca daca il pot ajuta in vreun fel, poate conta oricand pe mine”, a declarat si sarbul, imediat dup ace problemele neamtului au ajuns in spatial public. Boris Becker a cucerit de-a lungul timpului 6 trofee de Grand Slam: doua la Australian Open, 3 la Wimbledon si unul la US Open.