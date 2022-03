Învinsă, dar progresul continuă: Gabriela Ruse a reușit la Miami prima victorie a carierei într-un turneu WTA 1000. Cât va urca în ierarhia WTA

Gabriela Ruse (24 de ani, 57 WTA), eliminată în turul secund la Miami. Competiția Miami Open, de calibru WTA 1000 a surprins o desfășurare impresionantă de forțe în partida Ruse - Rybakina, încheiată scor 6-4, 7-5 în favoarea sportivei din Kazahstan.

Condusă cu 4-0 în primul set, Gabriela Ruse a făcut eforturi remarcabile pentru a egala scorul, în finalul setului, dar energia consumată pentru a egala la patru a lăsat-o fără suflul necesar în ultimele două game-uri.

Sportiva din România a avut două mingi de break, la scorul de 4-5, dar le-a ratat de puțin, iar setul s-a încheiat după 50 de minute de joc intens.

Revirimentul Gabrielei Ruse s-a anunțat încă din startul manșei secunde, începute cu un avantaj de 3 game-uri pentru jucătoarea din țara noastră. A fost 3-0, 4-2, după care a survenit accelerarea din jocul Elenei Rybakina (22 de ani, 18 WTA), care a lovit mai brutal în momentele cheie și a avut de câștigat, riscând.

A very tough fight today for Gabi. She was down big 4-1 in the 1st set and fought back to 4 all before losing the set. And in the 2nd had a chance at 5 all, but Rybakina was too good today. Elena Rybakina defeated Gabriela Ruse 6-4, 7-5.#MiamiOpen pic.twitter.com/ytFTXlRuo2