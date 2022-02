Gabriela Ruse visează la top 10 WTA după victoria carierei: "Eu chiar cred în șansele mele!". Cum vede duelul cu Halep

Gabriela Ruse a declarat, marţi, după ce a învins-o pe Paula Badosa, la Dubai, că este pregătită să joace cu cele mai bune sportive din circuit ca să ajungă în Top 10 WTA.

Gabriela Ruse visează la top 10 WTA

Despre partida următoare, cu Simona Halep, Ruse a afirmat că nu are presiune şi îşi doreşte să o învingă într-o bună zi pe cea care i-a fost idol.

"Mă simt foarte bucuroasă că am reuşit să revin de la 1-4 în decisiv. Am ştiu că pot chiar de la început. Sunt pregătită pentru astfel de meciuri şi ca să ajung Top 10, trebuie să dau de astfel de meciuri şi să le câştig. Am jucat destul de bine astăzi, nu mai puteam fizic la un moment dat, pentru că am jucat destul de mult şi răceala m-a cam doborât de o săptămână încoace, antibioticul şi toate pastilele pe care le-am luat le-am simţit, însă sunt bucuroasă şi se pare că voi juca din nou cu Simona. Nu m-am gândit nicio secundă că Paula este locul 5 mondial, ştiu că jocul meu este acolo şi vreau să fiu din ce în ce mai pregătită ca să pot câştiga astfel de meciuri.

Mă simt din ce în ce mai bine pe teren şi chiar cred că pot reuşi din ce în ce mai mult. Paula este o jucătoare foarte bună, dar am crezut în şansa mea şi am luptat până la capăt. Simona a fost mereu idolul meu şi îmi doresc într-o bună zi să o înving, dar cel mai important este să am astfel de meciuri cât mai dese şi o dorinţă de victorie atât de mare cum am avut astăzi. Sunt foarte bucuroasă că am putut să înving o astfel de jucătoare ca Paula, care este una dintre cele mai în formă jucătoare ale lumii. Eu chiar cred în şansele mele şi cred că aici îmi este locul.

(n.r. - ce a mulţumit-o în jocul ei) Cred că mentalul, pentru că în ultimul timp am trecut prin multe situaţii grele, săptămâna trecută am avut o intervenţie la mână peste care nu am crezut că o să pot să trec atât de repede, însă echipa care crede în mine în fiecare zi şi mă împinge la limite mă face să-mi dau seama că sunt o jucătoare din ce în ce mai bună, cu un mental foarte puternic, care poate să revină de la orice scor. Cum Simona, mereu m-am înţeles bine, voi încerca să dau tot ce e mai bun din mine mâine şi sper să fac un meci mai bun decât în ultimele două. Vreau să mă îmbunătăţesc de la zi la zi şi chiar cred în şansa mea. Nu am absolut nicio presiune, deja Simona m-a învins de foarte multe ori, merg acolo cu capul sus şi vom vedea ce va ieşi", a declarat Ruse, la Digi Sport.

Gabriela Ruse - Simona Halep, în optimile de la Dubai

Elena-Gabriela Ruse, locul 59 WTA, venită din calificări, a învins-o pe spaniola Paula Badosa, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 3, în prima manşă a turneului de categorie WTA 500 de la Dubai.

Ruse s-a impus cu 6-3, 5-7, 6-4, după două ore şi 32 de minute.

În setul decisiv, Ruse a fost condusă cu 4-1, dar a revenit, a egalat şi s-a impus în cele din urmă cu 6-4.

În optimi, Ruse va evolua cu Simona Halep, locul 23 WTA.

Ruse şi Halep s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată impunându-se fostul lider WTA în minimum de steuri.

