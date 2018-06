INTERVIU spectaculos cu Simona Halep! Copilul fara papusi are in sfarsit o jucarie: "Am dormit cu trofeul in brate". Cum a schimbat-o victoria si ce urmeaza pentru ea

Simona Halep se intoarce astazi, in jurul orei 16:00, in Romania. Diseara, ea va prezenta trofeul de la Roland Garros la National Arena, de la 20:00.

Simona Halep a vorbit inaintea plecarii de la Paris intr-un interviu spectaculos acordat WTA Insider. Ea a povestit cum au fost pentru ea orele de dupa castigarea marelui trofeu, dar si peste ce a trebuit sa treaca pentru a ajunge in varful lumii. Simona spune ca acum "este completa".

Un copil pentru care copilaria a fost de fapt un antrenament continuu, Simona Halep a recunoscut ca nu a avut multe papusi si nici prea mult timp pentru a se juca. Acum, ea are o jucarie: "N-am dormit prea mult, dar am atipit putin cu trofeul in brate, ca un copil care a primit o jucarie", a recunoscut ea in podcastul WTA Insider.

"Nu as putea spune ca ma simt diferit acum, dar m-am mai relaxat putin, in sfarsit. Nu am dormit prea mult, doar am atipit cateva momente cu trofeul langa mine. A fost o noapte speciala.

Au fost multi oameni in jurul meu, am avut si o mica petrecere, apoi m-am retras in camera si m-am relaxat putin, am reflectat asupra celor intamplate. Darren mi-a spus ca inca nu realizez ce mi se intampla. Cu siguranta in urmatoarele zile voi simti. Acum ma simt normal", a spus ea.

Simona a vorbit si despre momentele mai grele ale carierei sale.

"Nu as putea spune ca au fost foarte multe. Am fost accidentata de cateva ori si unele dintre accidentari au fost grele. In 2013 mi s-a intamplat, la fel in 2008. Dar sunt ok. Am avut o adevarata aventura. Nu a fost una marcata de suferinta, nu as putea spune asta. Finalele pierdute (n.r cele 3 finale de Grand Slam) au fost probabil cele mai grele momente.

Nu mi-au schimbat caracterul, asa cum nici aceasta finala nu mi-l va schimba. Focul e inca acolo, in interiorul meu. Am lucrat mult pentru a controla, insa, aceste momente", a adaugat Simona.

Simona a mai spus ca secretul sau a stat in faptul ca "s-a acceptat asa cum este".

"Trebuie sa gasesti un echilibru, sa te controlezi, sa te intelegi si mai ales sa te accepti.

(...)

Nu stii niciodata cat de puternic esti pana nu te impingi pana la maximum, ceea ce am facut. Am invatat sa nu ma mai dau batuta si asta e cel mai important pas pe care l-am facut si care m-a ajutat sa castig acest turneu", a mai spus Simona Halep.

Simona a mai recunoscut ca s-a panicat putin in timpul finalei cu Sloane Stephens.

"Imi amintesc primul set, m-am panicat putin si nu stiam ce sa fac ca sa revin. Dar la 0-2 in setul secund am venit de trei ori la fileu. Am simtit un click si mi-am zis ca trebuie sa fiu agresiva. Din acel moment am stiut ce trebuie sa fac. La 3-0 in decisiv, dupa acel schimb lung, mi-am zis ca daca fac break-ul, meciul e al meu", a mai spus Simona.

In final, cei de la WTA au intrebat-o pe Simona ce mesaj ar avea pentru adolescenta Simona Halep, care in urma cu 10 ani castiga trofeul la junioare.



"In primul rand mi-as spune ca trebuie sa ma controlez mai bine. Sa imi controlez focul dinauntru si nervii. Sunt o persoana foarte emotiva. Daca reusesc sa ma controlez, pot sa arat cel mai bun tenis al meu", a conchis ea.