INCREDIBIL | Simona Halep, trimisa pe SCARILE Arenei Nationale pentru a-si prezenta trofeul fanilor! Explicatia Primariei Bucuresti: de ce nu poate organiza evenimentul intr-o piata

Simona Halep va reveni astazi in tara si va prezenta fanilor trofeul castigat la Open-ul francez.

Simona Halep, campioana la Roland Garros, va reveni in Romania cu o cursa Tarom, in jucul orei 16:15, si va fi asteptata de conducerea Federatiei Romane de Tenis, in frunte cu presedintele George Cosac, la Salonul Oficial al Aeroportului International "Henri Coanda".

Simona Halep a cerut ca intalnirea cu fanii sa aiba loc in una din marile piete ale Capitalei, insa Primaria Bucuresti nu i-a dat autorizatie. "Timpul era scurt pentru aprobari conforme cu legislatia, asa ca Firea i-a propus Arena Nationala", au explicat pentru GazetaSporturilor surse din cadrul Primariei Bucuresti.

Simona Halep a fost astfel trimisa pe Arena Nationala, dar nu in interiorul stadionului, ci pe scari. Evenimentul va avea loc cu incepere de la ora 20:00 si va dura 30 de minute. Simona le va prezenta fanilor trofeul la intrarea de la tribuna oficiala. zona VIP.

"Primaria Capitalei, prin Compania Sport pentru toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis, organizeaza luni, 11 iunie 2018, ora 20.00, la Arena Nationala, in fata zonei VIP- intrarea oficiala, o ceremonie in cadrul careia Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor trofeul Roland Garros. Toti cei care vor sa o vada pe marea campioana sunt asteptați la Arena Nationala. Accesul va fi permis prin strazile Maior Coravu, Pierre de Coubertin si Basarabiei. Intrarea este libera", se arata in comunicatul remis de Primaria Bucuresti.