Ce a facut Halep noaptea trecuta cu trofeul de la Roland Garros. A fost ca un copil cu jucaria lui

Simona Halep a cucerit trofeul pe care si-l dorea cel mai mult, iar momentul a coplesit-o chiar si pe marea campioana.

Simona Halep a marturisit, intr-un interviu acordat WTA Insider ca, desi nu a dormit foarte mult azi-noapte, cele cateva ore de somn le-a petrecut cu trofeul langa mea.

"Nu am dormit mult noaptea trecuta, dar am dormit cu trofeul langa mine ca un copil care doarme cu jucaria lui", a marturisit Simona.

Romanca a sarbatorit aseara alaturi de foarte multi oameni aseara. "Apoi am mers in camera mea si m-am putut calma putin si am putut simti ceea ce s-a intamplat. Darren mi-a spus ca momentan nu imi dau seama ce s-a intamplat. Sunt sigura ca zilele urmatoare voi simti mai mult si mai mult victoria. Acum ma simt normal", a povestit Simona.

Simona Halep a castigat finala de la Roland Garros cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, in fata americancei Sloane Stephens, adjudecandu-si, astfel, primul titlu de Grand Slam al carierei, pe zgura de la Paris.