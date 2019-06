INCREDIBIL! Propunerea de campion pe care Dominic Thiem i-o face Serenei Williams dupa incidentul de la Roland Garros: "Poate se va intampla intr-o zi la Wimbledon!"

Dominic Thiem a invitat-o pe Serena sa participe impreuna in proba de dublu mixt dupa incidentul de la Roland Garros.

Dupa incidentul de la Roland Garros, in care Dominic Thiem a fost "gonit" de la conferinta de presa pentru ca Serena Williams nu a mai fost dispusa sa astepte, austriacul si-a cerut iertare la sosirea in Austria si i-a facut americancei o propunere inedita, a invitat-o sa participe impreuna in proba de dublu mixt a urmatorului turneu de Grand Slam, Wimbledon (1-14 iulie).

Ajuns in tara natala, Dominic a dat dovada de fair play inca o data, iar cand a fost intrebat despre incidentul de la conferinta de presa, el a spui ca-i pare rau pentru situatia creata. "Vreau sa clarific un lucru: Ce a reusit Serena in cariera ei este dincolo de imaginatia oricui. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat, poate vom juca impreuna in proba de dublu mixt la Wimbledon intr-o zi", a declarat austriacul la sosirea in Austria.

Thiem: "I want to make clear: What Serena achieved in her career is out of everyone's imagination." Then jokes: "I feel a bit sorry for what happened, maybe we can play mixed doubles in Wimbledon one day."