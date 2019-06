RAFAEL NADAL, al 12-lea titlu la Roland Garros! "Regele zgurii", victorie uriasa in finala cu Dominic Thiem

Rafael Nadal este incoronat pentru a 12-a oara la Roland Garros!

Rafael Nadal, locul 2 ATP, nu a dezamagit nici de aceasta data pe zgura din Paris si a mai scris o fila de istorie in tenisul mondial. Ibericul, in varsta de 33 de ani, s-a impus in marea finala de la Roland Garros 2019 in fata lui Dominic Thiem, locul 4 ATP, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 la capatul unui meci care a durat trei ore si 4 minute de joc. Spaniolul a cucerit astfel cel de-al 18-lea titlu de Grand Slam din cariera. Finala din 2019 a reprezentat o reeditare a ultimului act din 2018. Atunci, ibericul s-a impus, scor 6-4, 6-3, 6-2. La meci, printre marile nume, au fost prezenti si Ion Tiriac si Nadia Comaneci.

Primul set al finalei a fost unul cu adevarat spectaculos. In aceasta prima mansa, ambii jucatori au evoluat la un nivel foarte bun si au produs o multime de lovituri spectaculoase inca de la inceput. Primul care a reusit break-ul a fost austriacul, insa Nadal nu a scapat deloc controlul din racheta si a facut imediat rebreak-ul, moment care prevestea deznodamantul mansei inaugurale. Rafa s-a impus cu scorul de 6-3 dupa 55 de minute de joc. In mansa secunda, Thiem a jucat mult mai bine in momentele cheie ale setului, iar la scorul de 6-5 a reusit si break-ul, reusind sa egaleze la seturi. De altfel, acesta a fost si primul set al sau castigatla Roland Garros in fata lui Nadal.

Mansa a treia, pe de alta parte, a curs intr-o singura directie, cea a spaniolului. Dupa o scurta pauza de vestiar, Nadal a capatat rapid un avantaj important: dublu break in fata adversarului lui, care a scazut nivelul drastic, probabil si ajuns de oboseala meciului din semifinale cu Djokovic, care s-a terminat dupa cinci seturi. In cel de-al patrulea set, Thiem a incercat ceva diferit, insa austriacul nu s-a putut opune nici acum "uraganului" Rafa si a pierdut rapid controlul si de data aceasta. Nadal nu a ezitat nicio clipa, nici la serviciu, dar nici la retur, iar Dominic a putut fi doar spectator in multe dintre momentele de final.

Rafael Nadal, o noua confirmare pentru titlul de "Rege al zgurii"

Nadal, care are in palmares un total de 82 de titluri, dintre care 18 de Grand Slam, castigase anul acesta pana la Roland Garros un singur trofeu, pe zgura de la Roma, acolo unde l-a invins pe Djokovic, scor 6-0, 4-6, 6-1. De altfel, cel mai titrat jucator pe zgura din Paris este chiar Nadal, cu 12 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 si 2019). Urmatorul in aceasta ierarhie este suedezul Bjorn Borg, cu sase titluri: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981. Prin urmare, Nadal se apropie tot mai tare de marele lui rival, Federer, care are in palmares 20 de titluri de Grand Slam, dintre care unul singur la Roland Garros, cucerit in 2009.