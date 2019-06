ROLAND GARROS 2019 | Djokovic, cu nervii la pamant dupa ce a pierdut semifinala cu Thiem! "Asta s-a intamplat cu adevarat" Sarbul nu s-a mai putut stapani

Novak Djokovic i-a criticat pe organizatorii de la Roland Garros dupa ce a fost invins in semifinale.

Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, a ratat calificarea in marea finala de la Roland Garros si sansa de a detine toate cele patru titluri de Grand Slam deodata. Sarbul, in varsta de 32 de ani, a fost invins in penultimul act de catre Dominic Thiem, locul 4 ATP, dupa un meci maraton, finalizat dupa patru ore si 19 minute de joc, scor 2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7. Partida a inceput vineri la Paris, insa a fost intrerupta de ploaie la scorul de 2-6, 6-3, 3-1 in favoarea austriacului.

Sambata, la revenirea pe teren, partida a fost intrerupta din nou, insa Thiem s-a impus pana la urma. Austriacul se va infrunta in marea finala de la Paris cu cel mai titrat jucator de la Roland Garros, Rafael Nadal, care are in palmares 11 titluri pe zgura pariziana si detine titlul si anul acesta. De altfel, Nadal - Thiem a fost si finala de la Openul francez din 2018.

Novak Djokovic i-a criticat pe organizatori pentru conditiile de joc

Novak Djokovic a rabufnit la conferinta de presa de la Paris la adresa organizatorilor, acestia dorind ca meciurile sa se dispute indiferent de vreme. "Desigur, e dificil cand joci in conditii de furtuna, e greu sa joci cel mai bun tenis al tau. Incerci sa stai acolo, sa supravietuiesti in meci, sa-ti faci serviciul si sa ai o minge in plus jucata fata de adversarul tau. Ieri in primul set cand am cerut intervetia supervizorului mi-au spus ca atata timp cat nu sunt obiecte care zboara pe teren, suntem in regula... Asta s-a intamplat cu adevarat ieri (n.r. vineri, cand a inceput semifinala), ca sa fiu sincer", a declarat Nole la Paris.

Mai apoi, el a tinut sa-l felicite pe Thiem. "Cred ca am jucat un tenis grozav in tot sezonul de zgura. Sa-l ai adversar pe Dominic e dificil, intotdeauna ma astept la un meci strans cand joc impotriva lui. Nu vreau sa caut scuze pentru ca am pierdut. El a castigat si vreau sa-l felicit. E un jucator fantastic pe zgura si in general", a mai spus Djokovic.