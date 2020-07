In clasament e JALE, dar ea arata BETON! Tenismena care vrea sa fie ca Serena Williams, dar nu pe teren. Ce propunere HOT a primit

Britanica Eden Silva pare sa aiba mai mult succes in modelling decat in tenis, sportul pe care si l-a ales pentru a face performanta.

In varsta de 24 de ani, tanara jucatoare n-a reusit inca sa intre in Top 400 mondial, fiind greu de crezut ca isi va indeplini visul de a patrunde printre cele mai valoroase tenismene ale lumii. In schimb, Eden a primit recent o propunere interesanta din partea unei agentii de moda, fiind remarcata prin intermediul paginii sale de Instagram, unde sportiva s-a fotografiat in dese randuri in ipostaze sexy si provocatoare.

"Am fost mereu interesata de fashion si frumusete. Principala mea tinte ramane tenisul, dar e bine sa ai si alte interese. Eroina mea e Serena Williams si o admir pentru felul in care se prezinta in afara terenului. Nu ma gandesc inca la prezentari de moda, dar as putea fi imaginea unor produse sau sa fac parte din anumite campanii", a declarat Eden Silva pentru presa britanica.

Nascuta la Londra, Eden are origini rusesti, dar si din Sri Lanka, acestea fiind tarile de provenienta ale parintilor. In clasamentul WTA, cea mai buna pozitie ocupata la simplu a fost 424, anul trecut, colectia sa de trofee limitandu-se la un singur titlu ITF, cucerit in 2017 in Luxemburg.