"Eu si cu Roger Federer ne scriem mereu!" Cine este jucatoarea care i-a atras atentia celui mai titrat tenismen din istorie

La 23 de ani, Belinda Bencic este numarul 8 WTA si are in palmares 4 titluri castigate in proba individuala.

Ea este una dintre cele mai puternice jucatoare pe care Elvetia a dat-o tenisului feminin de la prima retragere a Martinei Hingis.

Interesant cu privire la jucatoarea sviterana e ca are, din cele declarate, un raport de prietenie stransa cu Roger Federer. "Daca am vreo intrebare sau nevoie de un sfat, eu si cu Roger Federer ne scriem mereu," a spus Belinda Bencic, conform Tennis World Italia.

"Imi amintesc ca anul trecut la Miami Federer m-a chemat la el si m-a sfatuit sa iau o pauza de la tenis," a adaugat Belinda, care a revenit cu succes in circuit, ajungand pana in semifinale la editia 2019 a Openului American.

"Sper ca Federer sa joace din nou cat de curand posibil si ca va reveni la un nivel bun din punct de vedere fizic," a completat Belinda Bencic, pentru ale carei victorii Roger s-a bucurat in anul anterior, afirmand: "Cred ca revenirea ei in turnee este o munca in desfasurare. Asta fac sportivii, scriu povesti marete si ma bucur pentru ea, sunt multumit ca o pot vedea in forma," puncta Roger Federer in toamna anului 2019.