Marcu Czentye
La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic este unul dintre marii favoriți la câștigarea turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Condiția fizică pe care Novak Djokovic o are, la treizeci și opt de ani, îi permite să reziste și la condiții teribile de joc.

Pe temperaturi de peste treizeci de grade Celsius, dublate de o umiditate ridicată, „Nole” a acuzat stări de rău, în meciul în care a obținut calificarea în optimile întrecerii de la Shanghai.

Djokovic a vomitat de două ori într-un meci de trei ore, jucat pe o umiditate de 80%

Umiditatea care l-a făcut pe Jannik Sinner să acuze crampe musculare și să abandoneze turneul nu l-a anihilat pe Novak Djokovic, însă tenismenul din Belgrad s-a văzut nevoit să vomite de două ori, pe parcursul unui meci de aproape trei ore.

4-6, 7-5, 6-3 a fost scorul prin care Novak Djokovic l-a depășit pe Yannick Hanfmann (150 ATP) și s-a calificat în optimile Mastersului din China.

„E brutal să joci când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care intră pe teren ziua, pe căldură, cu soarele strălucind. Pentru mine, din punct de vedere biologic, e puțin mai dificil să fac față. Dar azi a trebuit să rezist,” a spus Novak Djokovic, la capătul partidei.

Djokovic, șansă rarisimă de a ieși campion pentru a cincea oară la Shanghai

Spaniolul Jaume Munar (41 ATP) va fi următorul oponent al lui Novak Djokovic la Shanghai.

De patru ori a câștigat Novak Djokovic turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, ultimul succes datând din 2018.

Format în Academia Victor Hănescu, Cezar Crețu a răspuns la fel ca mentorul său, numindu-l pe jucătorul din Belgrad, cei doi deosebindu-se de Andrei Pavel, care l-a numit pe Roger Federer ca fiind cel mai bun din istorie.

„Djokovic e 'G.O.A.T.' (cel mai bun din toate timpurile) pentru mine, asta o spun și numerele. Dar vreau să completez ceva despre Nadal: ce a reușit la Roland Garros e ceva ce nu știu câți oameni s-ar fi închipuit că se putea întâmpla,” a declarat tenismenul ieșean, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cine ar fi un antrenor bun de tenis: Federer, Djokovic sau Nadal?

Întrebat de Andru Nenciu, Cezar Crețu l-a identificat tot pe Novak Djokovic ca fiind cel mai potrivit, din cei trei, pentru o poziție de antrenor prolific în tenisul profesionist.

„Djokovic, din punctul meu de vedere, pentru că a trecut prin multe experiențe de tot felul. A acumulat experiențe pe care nimeni altcineva nu le-a acumulat și cred că ar avea multe de spus. A fost antrenat de nume mari ale tenisului, așa că experiența lui e vastă. Dar cred că prețul lui va fi unul foarte mare, deci cu greu cineva ar putea să îl angajeze,” a completat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

