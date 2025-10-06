Condiția fizică pe care Novak Djokovic o are, la treizeci și opt de ani, îi permite să reziste și la condiții teribile de joc.

Pe temperaturi de peste treizeci de grade Celsius, dublate de o umiditate ridicată, „Nole” a acuzat stări de rău, în meciul în care a obținut calificarea în optimile întrecerii de la Shanghai.

Djokovic a vomitat de două ori într-un meci de trei ore, jucat pe o umiditate de 80%

Umiditatea care l-a făcut pe Jannik Sinner să acuze crampe musculare și să abandoneze turneul nu l-a anihilat pe Novak Djokovic, însă tenismenul din Belgrad s-a văzut nevoit să vomite de două ori, pe parcursul unui meci de aproape trei ore.

4-6, 7-5, 6-3 a fost scorul prin care Novak Djokovic l-a depășit pe Yannick Hanfmann (150 ATP) și s-a calificat în optimile Mastersului din China.

„E brutal să joci când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru băieții care intră pe teren ziua, pe căldură, cu soarele strălucind. Pentru mine, din punct de vedere biologic, e puțin mai dificil să fac față. Dar azi a trebuit să rezist,” a spus Novak Djokovic, la capătul partidei.

