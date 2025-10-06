Număr 2 ATP după US Open, spre finalul unui sezon în care a condus confortabil configurația clasamentului mondial în tenis, italianul Jannik Sinner s-a retras accidentat din meciul cu Tallon Griekspoor, derulat în șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Jannik Sinner era mare favorit la câștigarea acestui trofeu, în contextul mai multor retrageri din competiție, printre care s-a numărat și cea a lui Carlos Alcaraz, elevul lui Darren Cahill a avut o neșansă neverosimilă.

Umiditatea de la Shanghai a fost prea mare pentru Jannik Sinner

După un prim set câștigat în tiebreak, Sinner l-a pierdut pe al doilea, scor 7-5, iar, la 3-2 pentru olandez, în manșa finală, italianul a părăsit terenul sprijinindu-se în rachetă.

Fizioterapeutul a intervenit rapid și a alergat pentru a-l ajuta pe Jannik Sinner să ajungă în siguranță la banca de odihnă.

Din primele informații, italianul ar fi suferit o crampă musculară severă la piciorul stâng, în meciul disputat în condiții grele, de căldură însemnată dublată de o umiditate ridicată.

