Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner s-a retras din turneul de la Shanghai după o serie de imagini greu de urmărit.

Jannik Sinner ATP Shanghai Tenis ATP accidentare
Număr 2 ATP după US Open, spre finalul unui sezon în care a condus confortabil configurația clasamentului mondial în tenis, italianul Jannik Sinner s-a retras accidentat din meciul cu Tallon Griekspoor, derulat în șaisprezecimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Jannik Sinner era mare favorit la câștigarea acestui trofeu, în contextul mai multor retrageri din competiție, printre care s-a numărat și cea a lui Carlos Alcaraz, elevul lui Darren Cahill a avut o neșansă neverosimilă.

Umiditatea de la Shanghai a fost prea mare pentru Jannik Sinner

După un prim set câștigat în tiebreak, Sinner l-a pierdut pe al doilea, scor 7-5, iar, la 3-2 pentru olandez, în manșa finală, italianul a părăsit terenul sprijinindu-se în rachetă.

Fizioterapeutul a intervenit rapid și a alergat pentru a-l ajuta pe Jannik Sinner să ajungă în siguranță la banca de odihnă.

Din primele informații, italianul ar fi suferit o crampă musculară severă la piciorul stâng, în meciul disputat în condiții grele, de căldură însemnată dublată de o umiditate ridicată.

Alcaraz, favorit să încheie anul 2025 ca număr unu mondial

Dacă medicii vor confirma faptul că Jannik Sinner nu a suferit nicio leziune la nivelul ligamentelor genunchiului stâng, italianul se poate aștepta să revină cu brio pe teren, în următoarele săptămâni, când finalul de stagiune propune Turneul Campionilor, Cupa Davis și Mastersul de o mie de puncte din capitala Franței.

În clasament însă această retragere de la Shanghai îl face pe Carlos Alcaraz și mai încrezător în șansele sale de a încheia anul 2025 pe locul întâi ierarhic.

1340 de puncte îi separă pe Alcaraz și Sinner, în clasamentul ATP actualizat în timp real.

Jannik Sinner

