El este JUNIORUL ROMAN CARE LA 17 ANI SE ANTRENEAZA ALATURI DE SERENA WILLIAMS si Patrick Mouratoglou 

Din articol Marius Copil, invitat de Patrick Mouratoglou la acest cantonament

Nicholas David Ionel se antreneaza cot la cot cu Serena Williams sub supravegherea antrenorului Patrick Mouratoglou.

La doar 17 ani, juniorul Nicholas David Ionel se antreneaza alaturi de Serena Williams si tehnicianul sau renumit, Patrick Mouratoglou. Tenismenul roman este membru al Academiei de Tenis Patrick Mouratoglou si participa la un stagiu de pregatire derulat la Boca Raton Resort & Club, in statul Florida.

Nicholas David Ionel, numar 552 in clasamentul ATP se antreneaza cot la cot si cu Cori Gauff, revelatia anului in tenisul feminin, care a reusit sa castige titlul WTA de la Linz la varsta de numai 15 ani. Actualmente, "Coco" ocupa locul 68 in clasamentul WTA.

"Luna aceasta mi-am dorit sa innoiesc traditia de a organiza un stagiu de pregatire in presezon inaintea Openului Australian. Impreuna cu Serena Williams, am adus aici o generatie de jucatori condusa de Coco Gauff, Holger Rune (n.r. liderul clasamentului masculin la juniori) si Nicholas Davis si suntem fericiti sa avem de asemenea jucatori de calibru ATP, in persoanele lui Chris Eubanks si Marius Copil. Am invitat in plus si oameni din prima linie a lumii sportului, campionul mondial la categorie grea, Mike Tyson, superstarul de fitness Shaunt si dj-ul Bob Sinclar," a scris Patrick Mouratoglou.

In cadrul stagiului de pregatire, cei prezenti vor beneficia de cele mai bune conditii de antrenament, dar vor efectua si alte activitati care sa uneasca grupul, precum ciclism, alergari, scufundari si sesiuni de karaoke.