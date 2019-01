SIMONA HALEP - SOFIA KENIN | PERICOL in turul urmator! Adevarsara Simonei a castigat doua trofee in 2019

Halep a pierdut primul set cu Kaia Kanepi, insa a reusit sa-si ia revansa dupa infrnagerea de la US Open din primul tur, anul trecut.

Simona Halep s-a impus in trei seturi, scor 6-7 (7); 6-4; 6-4 si s-a calificat in turul al doilea.

Acolo, Halep da peste americanca Sofia Kenin, jucatoare nascuta in Rusia. Ea a trecut in primul tur de rusoaica Kudermetova cu 2-1 la seturi, 6-3; 3-6; 7-5.

Kenin e urmatoarea propunere a americanilor pentru top 10 WTA. La 20 de ani, Kenin ocupa locul 37 WTA si e intr-o forma de zile mari. S-a impus deja la Hobart si la in proba de dublu de la Auckalnd alaturi de Eugenie Bouchard.

Un nou meci dificil astfel pentru Simona Halep, care s-a impus in 2 ore 12 minute in meciul cu Kaia Kanepi. Anul trecut, Simona Halep a jucat finala la Melbourne dupa mai multe partide maraton.



Vezi aici toate fazele de la Simona Halep vs Kaia Kanepi.