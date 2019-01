Kanepi a lovit cu mingea un copil de pe margine! Reactia senzationala a Simonei Halep in timpul meciului

Halep si Kanepi au avut nevoie de set decisiv in meciul lor din primul tur de la Australian Open.

Jucatoarea din Estonia s-a tinut scai de Simona. Fiecare minge a fost o lupta!

In setul 3, la 1-1, Halep s-a impus lejer pe propriul serviciu. Kanepi a avut probleme sa returneze in teren mingile plasate inteligent de Simona. Cu una dintre lovituri, estonianca a izbit in piept un copil de mingi.



Halep a avut o reactie senzationala. Simona s-a speriat rau cand a vazut ca mingea se duce in directia fetei de pe margine. Dupa ce a vazut ca mingea a lovit-o pe tanara, Halep n-a mai reluat serviciul decat dupa ce s-a asigurat ca totul e in regula cu fata.