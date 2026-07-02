Atacantul este considerat de patronul de la FCSB ”cel mai bun jucător român” și vrea să îl aducă la FCSB cu orice preț.

Gigi Becali a negat că Denis Drăguș a semnat cu FCSB

Finanțatorul roș-albaștrilor spune că s-a înțeles cu fotbalistul în vederea unui contract, dar acesta va putea semna doar dacă Trabzonspor îl va lăsa să plece liber de contract. Recent, Trumedia a scris că fotbalistul a semnat deja cu FCSB și urmează să fie prezentat oficial.

Totuși, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a negat vehement aceste informații și a transmis că situația lui Denis Drăguș nu s-a schimbat în ultimele ore.

Atacantul este în continuare sub contract la Trabzonspor și se va putea alătura lui FCSB doar dacă turcii îi vor rezilia înțelegerea, lucru puțin probabil să se întâmple.

”Nu e adevărat, pe cuvânt. Nu e nimic, nu s-a schimbat nimic. Dacă se schimba ceva, spuneam: <<Domn-le, e ceva!>>, dar nu e nimic”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.