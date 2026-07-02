După ce rapidiștii au fost ”puși la zid” că se mulțumesc cu jucătorii refuzați de FCSB, Bilașco a explicat că nu este cazul și a oferit motivele pentru care transferul lui Daniel Graovac îi aduce lui Rapid doar beneficii.

”În primul rând, Graovac este un campion, uitați-vă în CV-ul lui, el nu a fost un jucător refuzat de FCSB cum spune toată lumea. Partea tehnică, partea sportivă, cei de acolo l-au vrut foarte mult, au vrut să rămână, au vrut să continue, dar, din păcate, am înțeles că a fost alta decizia patronului. Noi nu am luat ceva ce FCSB a refuzat pe plan sportiv. Acum, că există alte motive sau alte strategii ale altor cluburi, nu pot să comentez.

Noi trebuie să vedem partea utilă, aveam o problemă în partea dreaptă și am consideră că, el fiind un jucător care poate juca două poziții, ne va acoperi pentru perioada în care Manea va lipsi”, a spus Bilașco.

Bilașco a vorbit și despre amicalul câștigat cu Dinamo Kiev, scor 3-1 în favoarea echipei lui Daniel Pancu.

”Suntem mulțumiți de rezultat. E important să pregătim bine această perioadă. E clar că avem nevoie de coeziune, continuitate și timp, dar, din păcate, timpul e prețios și vom încerca să fim cât mai eficienți”, a adăugat Bilașco.