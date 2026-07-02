CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Neftci Baku în primul amical al verii disputat de formația ardeleană.

CFR Cluj, debut cu dreptul în amicalele verii

Golurile „feroviarilor” împotriva grupării din Azerbaidjan au fost marcate de către Karlo Muhar în minutul 59 și Cosmin Matei (79'). Învinșii au marcat golul de onoare în minutul 83.

Antrenorul Antonio Folha a trimis pe teren, titulari, următorii jucători: Moreira (GK), Camora (C), Djokovic, Sade, Kun, Fică, Perianu, Korenica, Cordea, Biliboc și Zahovic.

Rezervele pe care le-a avut la dispoziție Folha au fost: Gal (GK), Vâlceanu (GK), Abeid, Rocha, Muhar, Huja, Păun, Sfait, Miclăuș, Matei, Gligor, Crișan, Sula, Adronache și Amin.

Programul ardelenilor

CFR Cluj se află în cantonament la Zrece, în Slovenia. Pentru ardeleni urmează amicalele cu Olimpija Ljubljana (4 iulie), FC Noah (7 iulie) și Karpaty Lviv (9 iulie).

Echipa din Gruia va începe noul sezon pe 18 iulie, în deplasare la Galați contra Oțelului, de la ora 18:30.

Igor Savic, prezentat oficial de CFR Cluj

Joi, 2 iulie 2026, este ziua în care CFR Cluj a confirmat oficial trei transferuri: fundașii centrali Renato Pantalon și Marian Huja, și mijlocașul defensiv Igor Savic.

CFR Cluj a anunțat transferul „închizătorului” bosniac Igor Savic (25 de ani), ajuns liber de contract după despărțirea din această vară de formația Zrinjski Mostar din țara sa natală.

Cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro, Savic a fost dorit și de către Rapid.

„Dobrodošao, Igor Savic!

Un nou mijlocaș defensiv în Gruia! CFRiști, faceți cunoștință cu Igor Savic care, începând de astăzi, va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 25 de ani și măsurând 1,95 m, Igor Savic și-a început cariera în Bosnia și Herțegovina, țara natală, la Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat și la NK GOŠK Gabela, dar și în străinătate, la Torpedo Moscova și la Zulte Waregem. În 2024, Igor a revenit la Zrinjski Mostar, echipă alături de care a câștigat în total 6 trofee interne: două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei.

În sezonul precedent, alături de Zrinjski, a evoluat și în UEFA Conference League, unde formația sa a reușit calificarea în fazele eliminatorii, fiind învinsă chiar de Crystal Palace, câștigătoarea competiției.

La nivel internațional, Igor Savic a evoluat pentru selecționatele de juniori ale Bosniei și Herțegovinei, reușind să debuteze și pentru echipa națională de seniori.

Bine ai venit în familia CFR Cluj, Igor! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a scris CFR Cluj, pe Facebook.

Savic: „Sunt fericit să mă alătur acestui club mare”

„Salutare, fani CFR! Sunt fericit să mă alătur acestui club mare. O să dau tot ce pot ca să ne atingem obiectivele în următorul sezon. Hai, CFR!”, a spus și Igor Savic.

Până acum, CFR Cluj i-a mai adus pe stoperul Renato Pantalon (liber după încheierea acordului cu FK Jablonec din Cehia), fundașul central Marian Huja pentru 250.000 de euro (împrumutat inițial în februarie de la Pogon Szczecin - Polonia), portarul portughez Andre Moreira (liber după despărțirea de Volos din Grecia) și mijlocașul defensiv israelian Yuval Sade (liber de contract, ultima oară la Maccabi Netanya).