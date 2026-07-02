Echipa pregătită de Daniel Pancu a învins-o cu 3-1 pe Dinamo Kiev într-un joc de verificare la Bad Wimsbach, pe ”HF-Stadion”. Încă trei meciuri amicale mai au giuleștenii până când vor termina stagiul de pregătire din Austria.

Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”

Daniel Pancu a reprofilat unul dintre jucători împotriva ucrainenilor. Rareș Pop, extremă dreapta la bază, a evoluat ca fundaș lateral împotriva lui Dinamo Kiev.

”(n.r. Rareș Pop fundaș stânga?) I-am spus înainte de meci că cariera lui Raț a plecat de la extremă stângă și a jucat peste 100 de meciuri la națională ca fundaș. Nu se știe niciodată în fotbal”, a spus Pancu după duelul din Austria.

Cât despre meci, Pancu a explicat că a fost un antrenament bun în ciuda problemelor pe care le-a întâmpinat în compartimentul defensiv cu accidentările.

”Un antrenament foarte bun împotriva unui adversar foarte bun. Un adversar care este înaintea noastră cu pregătirea, care peste o săptămână joacă cu Universitatea Cluj în Europa League.

Omar a doua repriză în locul lui Onea, am avut mari probleme, doar trei fundași centrali, l-am sacrificat pe Ignat 90 de minute, că suntem în perioada în care normal se joacă 45 de minute fiecare jucător. Rareș Pop cât a rezistat până aproape de final. Pe Onea a trebuit să-l scoatem și am pus o extremă în acea poziție.

Sunt multe lucruri bune, că echipa din prima zi e dornică să demonstreze că are valoare și că poate obține ceva mai mult decât s-a obținut până acum”, a mai spus noul antrenor de la Rapid.

Pentru Rapid urmează acum alte trei meciuri de verificare în cantonamentul din Austria. Mai jos, cum arată programul formației dirijate de Daniel Pancu la Bad Leonfelden: