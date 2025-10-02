De atunci, fostul antrenor al lui FCSB, nu și-a mai găsit echipă. Recent, a dezvăluit că ar vrea să rămână în țară și să revină pe banca unei echipe din România.



Un fost antrenor din Superliga, dezvăluiri șocante: ”I-am dat în judecată civil, urmează să fac plângere penală. Și-au bătut joc de mine”



Cât despre Gloria, Ilie Stan a mărturisit că unul dintre conducători i-ar fi spus lui Eugen Neagoe, antrenor pe care l-a înlocuit la Buzău, că echipa urma, oricum, să se desființeze și că nu mai conta niciun rezultat.



De asemenea, tehnicianul a precizat și că a acționat civil clubul și că o să facă și plângere penală pentru restanțele salariale. Ilie Stan a dezvăluit că a muncit trei luni pe gratis la Buzău.



”De curând am auzit că unul dintre conducători i-a spus lui Neagoe, după un meci pierdut, să stea liniștit: 'Pierzi, câștigi, echipa se desființează oricum'. Atunci, dacă tu ești hotărât să desființezi echipa, ce faci?! Mă aduci pe mine să-ți bați joc de mine?! Eu, buzoian fiind?!



Mă aduci pe mine, nici nu mă plătești, retrogradez, și acum, când oamenii văd că am retrogradat cu Buzău, nu știe nimeni ce s-a întâmplat de fapt. E un lucru urât. Era perioada alegerilor, probabil aveau nevoie de imagine



Când am ajuns, m-a sunat primarul (n.r. - Constantin Toma): 'Lasă că o scoatem la capăt!'. Promisiune care nu s-a respectat. De exemplu, la început aveam probleme cu stadionul, cu suprafața, era praf! Au venit, au zis că rezolvă și apoi nu s-a mai făcut nimic.



Sunt supărat că nu au fost corecți cu mine. Pentru asta i-am dat în judecată civil, iar în curând o să fac și plângere penală pentru ce s-a întâmplat.



Primăria a băgat, în luna aprilie, 840.000 de euro. Apoi, la câteva zile, Federația a trimis încă 240.000 de euro pentru copii și juniori, iar banii aceia au fost direcționați către terți, impresari, datorii mai vechi... Asta nu e normal! Trebuie să dovedească ce au făcut, nu e în regulă.



Nu-i las, și-au bătut joc de mine! Tot staff-ul meu avea, cumulat, salariul principalului de dinainte. Le-am spus: 'Vreau să mă plătiți la timp'. Apoi s-au desființat, nu ne-au plătit”, a spus Ilie Stan la gsp.

