Horia Tecău și Florin Mergea au câștigat unica medalie olimpică obținută de tenisul românesc în istoria participărilor țării noastre la Jocurile Olimpice de Vară.

În 2016, la Rio de Janeiro, Tecău și Mergea au învins echipele Argentinei, Mexicului, Braziliei și Statelor Unite ale Americii pentru a-și fixa o întâlnire cu spaniolii Rafael Nadal și Marc Lopez, în finala turneului olimpic de dublu masculin.

Horia Tecău: „În decembrie 2015, ne-am pozat cu medalia. Pentru noi, medalia era deja câștigată.”

2-6, 6-3, 4-6 a fost scorul finalei disputate de Horia Tecău / Florin Mergea și Rafael Nadal / Marc Lopez, un ultim act de înaltă calitate și de un dramatism istoric în proba de dublu, întins pe durata a două ore și douăzeci și șase de minute de joc.

„E argintul ca un aur?”, l-a întrebat jurnalistul Andru Nenciu pe Horia Tecău, care a răspuns instant: „Da, categoric.”

Chestionat în legătură cu primul gând care îi vine în minte atunci când rememorează finala olimpică, Horia Tecău a dezvăluit pentru Sport.ro că a dispus, alături de Florin Mergea, de o încredere incredibilă, încă cu opt luni înainte ca visul lor să devină realitate.

Tecău și Mergea s-au pozat alături de o medalie, inițiind procesul de vizualizare al succesului din vara anului 2016.

„Primul lucru la care mă gândesc când rememorez acel meci este acțiunea pe care am făcut-o în decembrie 2015, cu opt luni înainte de Olimpiadă. M-am întâlnit cu Florin Mergea la Federația Română de Tenis să facem un antrenament și atunci am setat. I-am zis: 'Băi, Florin, noi ne dorim o medalie olimpică.'

Eu tocmai terminasem sezonul 2015 pe locul 1, cu Jean-Julien Rojer. Era vârful carierei mele. I-am zis că îmi doresc medalia olimpică și aurul olimpic, iar pentru asta o să fac o pauză de la parteneriatul cu Rojer ca să jucăm noi o serie de turnee pentru pregătirea Jocurilor Olimpice, adică o serie de vreo opt turnee.

Rojer, când a auzit, a zis că se bucură pentru mine că am acest vis, că mă susține total, că își găsește un partener alături de care să joace și că așteaptă să mă întorc. La Jocurile Olimpice, Rojer aplauda acolo, cu galeria României. Asta arată și ce caracter și ce personalitate are,” a explicat Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Totul a început cu un antrenament, în decembrie 2015: „A fost ca o comunitate care s-a strâns în jurul nostru să ne susțină pentru îndeplinirea acestui vis.”

„Mai important, în acea întâlnire cu Florin, am făcut o poză - e undeva pusă bine - în care ne-am pozat cu medalia. În decembrie, începusem deja să lucrăm la visul olimpic. Pentru noi, medalia era deja câștigată.

De acolo, a început un proces de lucru tehnic, fizic, mental - și mental, și mental -, deoarece noi de atunci trebuia să ne pregătim mental și să avem încrederea că vom câștiga această medalie.

Acolo a început. Bineînțeles, pe parcurs am mai câștigat niște meciuri, am mai și pierdut. Dar i-am avut alături pe Andrei Pavel, pe Gabriel Trifu, pe Victor Crivoi, pe Dragoș Luscan. A fost ca o comunitate care s-a strâns în jurul nostru să ne susțină pentru îndeplinirea acestui vis. Nu am fost doar noi antrenându-ne singuri,” a completat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.