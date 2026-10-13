Românca a condus-o pe chinezoaica Hanyu Guo (28 de ani, 240 WTA) cu 6-1, 4-0, dar a pierdut după două ore și 43 de minute, scor 6-1, 6-7 (6), 5-7.

Hanyu Guo, mesaj special pentru Kristina Mladenovic

După meci, Guo a explicat cum a reușit să rămână în joc în ciuda avantajului consistent al adversarei. Chinezoaica nu obținuse până acum nicio victorie la un turneu WTA 1000 și este cunoscută mai ales pentru rezultatele din proba de dublu.

„După primul set și după primele 4 game-uri m-am gândit doar să rămân cât mai mult pe teren. Am luat-o punct cu punct, iar această strategie m-a ajutat să rămân în meci”, a declarat Guo.

La final, sportiva din China a ținut să le mulțumească spectatorilor, dar și Kristinei Mladenovic, partenera alături de care a câștigat în această vară proba de dublu de la Wimbledon.

„Vreau să le mulțumesc spectatorilor și lui Kiki Mladenovic, partenera mea de la dublu”, a spus Guo.

În turul secund de la Wuhan, chinezoaica o va întâlni pe americanca Katie Volynets (24 de ani, 88 WTA), venită din calificări. Aceasta a trecut în primul tur de Kimberly Birrell, scor 6-7 (1), 7-6 (3), 6-3.