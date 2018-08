HALEP US OPEN | Cum arata echipamentul oficial al Simonei pentru ultimul Grand Slam al anului | FOTO

Simona Halep s-a retras de la New Haven pentru a se recupera inainte de US Open.

Romanca a decis sa nu mai participe la turneul de la New Haven, explicand ca a avut din nou probleme la tendonul lui Ahile si ca trebuie sa se odihneasca inainte de US Open.

Simona va reveni pe teren la ultimul Grand Slam al anului, acolo unde este cap de serie numarul 1. Halep nu are de aparat niciun punct la editia din acest an a competitiei de la Flushing Meadows, avand in vedere ca anul trecut a fost eliminata din primul tur de Maria Sharapova.

Simona va purta la US Open un echipament personalizat, avand trei variante de culoare pentru rochita si adidasi inscriptionati cu numele ei, "Simo".