HALEP CINCINNATI | Kvitova - Bertens, in a doua semifinala! Simona va lupta pentru trofeu cu invingatoarea, daca trece de Sabalenka!

Petra Kvitova si Kiki Bertens se vor lupta pentru un loc in finala de la Cincinnati.

Petra Kvitova o va intalni in penultimul act la Cincinnati pe olandeza Kiki Bertens. Castigatoarea acestui meci va lupta pentru marele trofeu la turneul din Ohio cu invingatoarea din meciul Simona Halep – Aryna Sabalenka.

Cehoaica de pe locul 6 WTA a trecut in sferturi de belgianca Elise Mertens, locul 14 WTA, in trei seturi, scor 7-5, 5-7, 6-3, iar Kiki Bertens a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA, scor 6-4, 6-3.

Prima semifinala va incepe la ora 19:00, ora Romaniei.

Simona Halep, principala favorita la Cincinnati, le-a invins vineri pe Ashleigh Barty si Lesia Tsurenko pentru a accede in penultimul act, acolo unde o va intalni pentru a doua oara in cariera pe Aryna Sabalenka, locul 34 WTA. Adversara lui Halep din semifinale, Aryna Sabalenka, a trecut in sferturi de americanca Madison Keys, scor 6-3, 6-4. Acest meci va incepe nu mai devreme de ora 23, ora Romaniei.