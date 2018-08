HALEP CINCINNATI | "Daca voi lupta ca pana acum, voi castiga!" Simona, increzatoare inaintea finalei cu Bertens!

Simona Halep a invins-o pe Aryna Sabalenka cu 6-3, 6-4.

La finalul partidei, Simona Halep a aruncat racheta pe teren, vizibil emotionata si fericita pentru victoria obtinuta. Este a doua finala in doua saptamani pentru campioana de la Roland Garros.

"Multumesc tuturor! Ma bucur mult ca am putut juca aici azi. A fost un meci dificil! Am avut noroc. Ma bucur ca voi juca a doua finala in doua saptamani. Aryna serveste puternic. Ma uitam spre tabela dupa fiecare serviciu si priveam viteza, e greu de returnat. Am facut tot ce am putut si cred ca am castigat meciul pentru ca am luptat pana la capat", a marturisit romanca la finalul partidei.

In ceea ce priveste finala cu Kiki Bertens, Simona s-a aratat optimista.

"Daca voi lupta asa cum am facut-o la fiecare meci din acest turneu voi avea o mare sansa sa castig meciul. Stiu ca va fi o partida dificila, dar voi da tot ce pot!", a declarat Halep.