L-a concediat fara niciun motiv? Simona Halep a renuntat la antrenorul sau roman, Artemon Apostu-Efremov: "Nu pot gasi un motiv"

Simona Halep se va baza in perioada urmatoare doar pe serviciile tehnicianului australian, Darren Cahill.

Simona Halep a renuntat la serviciile antrenorului roman de tenis, Artemon Apostu-Efremov. Colaborarea dintre cei doi a luat sfarsit dupa aproximativ doi ani, dar tehnicianul nu isi poate da seama de motivul pentru care relatia sa profesionala cu numarul 3 WTA a luat sfarsit.

"Nu pot gasi un motiv evident, ci mai degraba este o colaborare care a ajuns la sfarsit dupa multe provocari legate atat de programul competitional, cat si de restrictii legate de pandemie. O colaborare cu un jucator de asemenea calibru reprezinta o experienta fenomenala si sper sa fi reusit sa o invat atat de multe pe cat am invatat eu fiind in aceasta echipa. Darren este un mare antrenor si sa il am alaturi a fost o inspiratie majora," a declarat Artemon Apostu-Efremov pentru as.ro, noteaza Eurosport.

Artemon Apostu-Efremov si-a reluat activitatea de antrenor la Bucuresti, dar isi aminteste cu drag de experientele pe care le-a trait alaturi de Simona Halep in circuit, printre care titlurile de la Praga si Roma, adjudecate in 2020.

"Am revenit alaturi de grupul nostru de antrenori (Adrian Gavrila, Adrian Cruciat, Mihai Puscasu) si de sportivii cu care lucram. Este prea devreme sa fac planuri momentan. Este greu de evidentiat un singur moment. Cu siguranta turneul din Australia 2020 sau cele castigate la Dubai, Praga si Roma au fost printre cele mai frumoase," a mai spus fostul antrenor al Simonei pentru aceeasi sursa.

Simona Halep are in palmares doua titluri de Grand Slam, castigate alaturi de antrenori diferiti: Roland Garros 2018 a fost un succes reusit impreuna cu Darren Cahill, in vreme ce performanta de la Wimbledon 2019 a fost semnata cu Daniel Dobre in loja.