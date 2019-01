Dan Nistor poate ajunge la FCSB! Tintele lui Gigi Becali! Mihai Teja poate avea lotul de vis!

Dan Nistor a fost dorit in vara de FCSB, insa a ramas in Stefan cel Mare.

Nistor a avut probleme in mandatul lui Florin Bratu la Dinamo, fiind acuzat ca isi doreste sa ajunga la marea rivala, FCSB. Dinamovistul a recunoscut ca cel care l-a dorit foarte mult la formatia ros-albastra a fost Mihai Pintilii: "El isi dorea foarte mult sa merg acolo, deoarece eu am o relatie extraordinara cu el, atat in afara terenului, cat si in teren. Mai ales in teren, ne simteam foarte bine unul cu celalalt si va dati seama ca ar fi vrut sa faca cuplu de mijlocasi cu mine", a pus Nistor.

Dupa numirea lui Mihai Teja ca antrenor principal, Dan Nistor a redevenit o tinta pentru trupa condusa de Gigi Becali. FCSB s-a reunit astazi, singura noutate din lot fiind Florentin Matei. Teja are de gand sa implementeze un nou sistem la echipa, 4-3-3, iar jucatorii cu care lucreaza in acest moment ii acopera si ii dubleaza 99% din posturi. Singurul post care mai trebuie acoperit este cel de inter, iar la FCSB sunt trei solutii in acest moment pentru cei doi interi: Teixeira, Morutan si Florentin Matei. Patronul Gigi Becali a recunoscut ca ar mai fi nevoie de un jucator: "E posibil sa mai aducem un mijocas".

Pe lista celor de la FCSB se afla Nistor, Fabbrini si Ivanov. Cel din urma a lucrat cu Teja la Medias, Gigi oferind pentru el 150.000 de euro, dar bulgarul are in contract o clauza de reziliere de 500.000 de euro. Diego Fabbrini este jucatorul Botosaniului, insa a intrat in ultimele 6 luni de contract. Vicecampioana nu a renuntat la varianta Dan Nistor, jucator dorit in vara de Gigi Becali, dar pe care Dinamo nu l-a lasat sa plece.

Pentru inceput, Becali i-a oferit incredere totala noului tehnician, insa va avea de gand sa se implice din nou la echipa daca rezultatele nu sunt pe masura asteptarilor: "Teja vrea sa joace 4-3-3, eu sunt de acord, dar daca dupa 4-5 meciuri nu da randament acest sistem, atunci vom reveni imediat la 4-2-3-1".