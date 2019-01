Mutu, la Real Madrid! Transferul fabulos despre care nu s-a stiut nimic pana acum! "Briliantul", la 40 de ani: "A fost una dintre deziluziile carierei"

Adrian Mutu a implinit 40 de ani. Fostul international, cel mai bun marcator al nationalei Romaniei, la egalitate cu Gica Hagi, a vorbit cu aceasta ocazie despre cariera sa.

Adrian Mutu nu are regrete legate de cariera sa si raspunde cu un citat la aceasta intrebare: "Sunt cine sunt pentru ca am fost cine am fost", spune el filosofic intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor.

Pe de alta parte, "Briliantul" recunoaste ca a trait si cateva deziluzii. Transferurile ratate la Roma si Real Madrid s-au numarat printre ele.

"Cele mai frumoase amintiri sunt victoriile de la nationala. Si as vrea sa pui daca se poate Nationala cu N mare. Asa a fost mereu pentru mine. Mai sunt reusitele cu echipele de club in cupele europene si trofeele castigate. Nu am o singura amintire frumoasa care sa le domine pe celalte. Am ramas cu toate imaginile frumoase dintr-o cariera destul de spectaculoasa de de bogata. Imi pare rau ca voi, presa, incercati mereu sa scoateti in fata lucrurile extrasportive si poate sunt subiectiv, dar mi se pare ca se intampla treaba asta mai mult in cazul meu. Nu e un repros, ci o observatie", a spus Mutu pentru Gazeta Sporturilor.

Adrian Mutu spune ca a muncit pentru visurile sale si ca "nu a dormit pe el". Golgheter in Italia, trecut pe la Inter, Verona, Parma, Juventus si Fiorentina, el a lasat in urma sa o mostenire bogata.

"Nimic nu se materializeaza daca visezi cand dormi si cand esti treaz dormi pe tine si visezi cu ochii deschisi. Trebuie sa muncesti ca sa obtii ceea ce iti doresti, iar eu am muncit foarte mult ca sa imi indeplinesc visurile. Nu sunt nostalgic. Acum lucrez la urmatorul vis, vreau sa devin un antrenor important, sa las o amprenta in aceasta meserie cel putin la fel de mare ca cea pe care am lasat-o ca jucator", a mai spus el.

Mutu spune ca a fost dorit in cariera sa de Roma, unde putea fi coleg cu Totti, si Real Madrid, la care ar fi jucat alaturi de marele Raul.

"La fel ca si realizarile, au fost destule deziluzii. In primul rand, nu am avut rezultatele pe care mi le-as fi dorit la nationala. Ratarea penaltyului cu Italia e una dintre amintirile care au lasat un gust amar. Titlurile retrase cu Juventus, faptul ca nu am castigat un trofeu cu Fiorentina sau transferurile ratate la Real Madrid si Roma se numara si ele printre deziluzii", a mai spus Adi Mutu.

In 2007, in presa italiana a aparut zvonul unui interes al lui Real Madrid pentru Mutu. La Nazione scria la acea vreme ca Realul cantareste decizia si ar putea oferi 17 milioane de euro plus un jucator pentru roman. A fost singura data cand s-a vorbit despre acest subiect pana la afirmatia lui Adi Mutu de acum.