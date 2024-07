Rafael Nadal (38 de ani) a confirmat că traversează o creștere de formă, la Bastad.

După victoria obținută în proba de dublu, alături de norvegianul Casper Ruud, tenismenul din Manacor a debutat cu succes și în proba individuală a turneului de calibru ATP 250.

Q: ’19 years ago you were here winning this competition, give us your emotions right now?’

Nadal: ‘Good, I am defending the title’ ???? pic.twitter.com/UfgiT6oVPh