Veste importantă pentru fanii lui Rafael Nadal! Ce s-a aflat despre jucătorul iberic

Tenismanul spaniol figurează pe lista participanţilor la ediţia din acest an a US Open, turneul de Grand Slam pe care l-a câştigat de patru ori în cariera sa (2010, 2013, 2017, 2019), au anunţat organizatorii.

Rafael Nadal, care are în palmares 22 de trofee de Grand Slam, a ratat competiţia de la Flushing Meadows de trei ori în ultimii patru ani, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat şi care i-au limitat timpul de joc.

În vârstă de 38 de ani, ibericul beneficiază de un clasament protejat care îi permite să figureze pe listă la US Open 2024, care va debuta pe 26 august şi se va încheia pe 8 septembrie. Clasamentul protejat îi oferă jucătorului şansa de a se bucura de vechiul său clasament atunci când revine în competiţie după o perioadă lungă de absenţă din cauza unei accidentări. Acest lucru face posibilă intrarea pe tabloul principal la anumite turnee, fără a trece prin calificări.

