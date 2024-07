Spaniolul l-a învins sâmbătă pe croatul Duje Ajdukovic în trei seturi, 4-6, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului ATP 250 pe zgură din oraşul suedez Bastad.

Aflat pe locul 261 în clasamentul ATP, Rafael Nadal s-a impus la capătul a două ore şi 12 minute de joc în faţa lui Duje Ajdukovic, locul 130 ATP, venit din calificări. În sferturi, spaniolul avusese un meci-maraton, de trei ore şi 59 de minute, împotriva lui Mariano Navone.

În finală, Rafael Nadal va juca în finala de la Bastad cu câştigătorul meciului dintre portughezul Nuno Borges (51 ATP) şi argentinianul Thiago Tirante (121 ATP).

FIRST FINAL IN 25 MONTHS FOR RAFAEL NADAL! ????????????

What a moment, after major hip surgery last year ???? pic.twitter.com/w7zopMzb1D