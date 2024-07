În zilele în care Carlos Alcaraz (21 de ani) își trage sufletul după „dubla Paris - Londra”, Rafael Nadal a revenit în circuitul ATP cu trei victorii la rând.

Spre fericirea viitorului partener de dublu, cu ocazia Jocurilor Olimpice, Nadal (38 de ani) nu pare afectat de vârstă și se arată chiar și acum suficient de competitiv pentru a bifa rezultate deosebite în tenisul profesionist.

Alături de Casper Ruud, jucătorul pe care l-a învins în finala Roland Garros 2022, Nadal a pătruns în semifinalele probei de dublu de la Bastad și a făcut performanța într-o manieră dramatică.

6-4, 3-6, 12-10 a fost scorul final al confruntării cu Roman Safiullin și Theo Arribage, iar Ruud și Nadal au demonstrat o reziliență psihică extraordinară, salvând minge de meci, la 10-9 pentru adversari, în super tiebreak-ul setului decisiv.

Rafa Nadal hits an incredible volley in his doubles match with Casper Ruud.

Beautiful lefty backhand angle.

Still got some new tricks up his sleeve.

