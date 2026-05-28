10.000.000 de € premiu pentru oricine va doborî recordul lui Usain Bolt la 100 m

9,58 secunde este recordul lui Usain Bolt, supranumit cel mai rapid om din lume.

Organizatorii Enhanced Games au anunţat miercuri că vor oferi un bonus de 10 milioane de dolari oricărui bărbat care va doborî recordul mondial al lui Usain Bolt la proba de 100 de metri în cadrul evenimentului lor din 2027, mărind astfel considerabil miza financiară a acestei competiţii controversate, cunoscută pentru atitudinea sa tolerantă faţă de dopaj, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Organizatorii au declarat că premiul va fi acordat câştigătorului finalei masculine de 100 m dacă acesta va alerga mai repede decât timpul de 9,58 secunde al lui Bolt, înregistrat de jamaican la Berlin în 2009 şi considerat una dintre cele mai de neatins performanţe din acest sport.

Anunţul a urmat primei ediţii a Enhanced Games, desfăşurată duminică la Resorts World Las Vegas, unde sportivii au stabilit un „record mondial” la înot şi 21 de recorduri personale.

Înotătorul grec Kristian Gkolomeev a câştigat proba de 50 m liber cu un timp de 20,81 secunde şi a obţinut un premiu total de 1,5 milioane de dolari, sumă pe care compania a descris-o drept cea mai mare recompensă acordată vreodată în istoria înotului.

Timpul său nu va fi înregistrat în registrele oficiale, deoarece rezultatele concurenţilor sunt considerate ilegale de către autorităţile sportive internaţionale.

Competiţia „Enhanced Games” permite sportivilor să utilizeze substanţe interzise de Agenţia Mondială Antidoping (WADA), iar înotătorii au dreptul să poarte „super-costume” din poliuretan, interzise încă din 2010.

Directorul executiv Maximilian Martin a declarat într-o scrisoare adresată acţionarilor că evenimentul de debut a demonstrat impactul „protocoalelor de îmbunătăţire supravegheate medical”, 13 sportivi stabilind 21 de noi recorduri personale.

Compania a declarat că toţi concurenţii au trecut cu bine de controalele medicale şi au părăsit evenimentul în stare bună de sănătate.

Enhanced a precizat că primul său eveniment a atras sponsorizări în valoare de peste 32 de milioane de dolari şi că planificarea pentru Jocurile din 2027 este deja în curs. De asemenea, compania a menţionat că ia în considerare organizarea unor evenimente de amploare mai redusă până atunci, sporturile de anduranţă fiind identificate ca un posibil viitor domeniu de extindere.

