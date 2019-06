Simona Halep s-a antrenat cu Darren Cahill la Bucuresti! Cei doi, din nou impreuna pe terenul de tenis: VIDEO

Simona Halep s-a antrenat la Bucuresti alaturi de Darren Cahill si Daniel Dobre!

Simona Halep se pregateste intens pentru evenimentul din cadrul Sports Festival, organizat la Cluj Napoca pe 15 iunie. Fostul lider mondial din WTA va evolua la Cluj alaturi de Marius Copil, Fabio Fognini si Daniela Hantuchova. Pe langa jucatorii prezenti, la Cluj va mai fi si Darren Cahill, care va vorbi deschis despre cum este cu adevarat viata de antrenor in circuit, provocarile pe care a trebuit sa le infrunte si solutiile pe care le-a gasit.

Australianul a ajuns miercuri la Bucuresti dupa un zbor lung din Australia, iar primul lucru pe care l-a facut a fost sa-si revada fosta eleva, pe Simona. Cei doi au efectuat impreuna si un antrenament, de dragul vremurilor trecute, iar la sesiunea de pregatire a luat parte si Daniel Dobre, actualul antrenor al romancei de pe locul 8 WTA.

Oh wow, Darren IS here, practicing with Simona and Daniel Dobre! ❤ pic.twitter.com/xQq3nzT2jF