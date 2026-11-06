VIDEO Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor

Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor Tenis
Marcu Czentye
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Turneul Campioanelor 2026 | Competiția a atras atenție încă înainte de a începe: Mirra Andreeva și Elena Rybakina, în prim-plan.

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Elena RybakinaMirra AndreevaJessica PegulaTurneul CampioanelorTenis WTA
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Seria ultimelor antrenamente efectuate de jucătoare înaintea startului Turneului Campioanelor - mutat de la Riad la Indian Wells - a adus circuitul WTA în prim-plan, pentru câteva ore, în urma unor întâmplări neverosimile.

Oficialii WTA au recunoscut că au omis să le avertizeze pe jucătoare că au amplasat microfoane de fond activate, pe marginile terenurilor de antrenament.

Vorbe grele despre campioana de la Roland Garros, Mirra Andreeva

Acestea au captat o serie de momente greu de crezut, dacă nu ar exista probe video și audio.

În primul rând, Jessica Pegula (32 de ani, 5 WTA) s-a plâns referitor la atitudinea Mirrei Andreeva (19 ani, 3 WTA), americanca făcându-i partenerei de antrenament o analiză psihologică și comportamentală, în timp real.

Jessica Pegula transmite că Mirra Andreeva o tratează prost pe antrenoarea Conchita Martinez

„Mi-am pierdut respectul pentru ea. E o fată bună, dar trebuie să se maturizeze. Nu știu dacă e pentru că nu știe să gestioneze tensiunea.

Conchita mereu m-a tratat bine, o respect. Dacă eram antrenorul ei și jucătoarea mea tocmai a jucat patru game-uri bune, conduce cu 4-0, și s-ar enerva pe mine, i-aș spune să nu îmi vorbească așa. E lipsit de respect. Ai 4-0, taci dracului din gură!

E rea, pare că trebuie să fie provocată pentru a-și intra în ritm și pentru a reacționa. Are o servă bună, e inteligentă în joc, anticipează. E amuzant, e o sportivă incredibilă, dar mental...”, s-a pronunțat Jessica Pegula despre Mirra Andreeva, campioana turneului de la Roland Garros.

Nici Rybakina „nu și-a iertat” antrenorul

Câteva ore mai târziu s-a înregistrat un nou caz în care jucătoarele par că au uitat că sunt înregistrate cu microfoanele de fond.

Campioana Australian Open și US Open din acest an, Elena Rybakina - număr 1 WTA - a avut o reacție puternică la adresa antrenorului său.

„Stai aici. Vorbesc cu tine,” i-a spus Rybakina tehnicianului său, în timpul unui antrenament cu Linda Noskova, câștigătoarea competiției de la Wimbledon.

Reacția oficială a WTA la întâmplările din California

Într-un comunicat oficial, circuitul WTA admite că a gestionat precar intenția de a amplasa microfoane de fond în zilele de antrenament.

„WTA își asumă responsabilitatea pentru eșecul de a le informa pe jucătoare și echipele lor în legătură cu microfoanele amplasate pentru a transmite fanilor, în direct, sesiunile de antrenament.

Ne cerem sincer scuze pentru că nu ne-am achitat de sarcini pentru a ne asigura că jucătoarele și antrenorii sunt corect informați,” s-a pronunțat WTA, care a semnat de curând un parteneriat cu TikTok.

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