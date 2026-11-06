Seria ultimelor antrenamente efectuate de jucătoare înaintea startului Turneului Campioanelor - mutat de la Riad la Indian Wells - a adus circuitul WTA în prim-plan, pentru câteva ore, în urma unor întâmplări neverosimile.

Oficialii WTA au recunoscut că au omis să le avertizeze pe jucătoare că au amplasat microfoane de fond activate, pe marginile terenurilor de antrenament.

Vorbe grele despre campioana de la Roland Garros, Mirra Andreeva

Acestea au captat o serie de momente greu de crezut, dacă nu ar exista probe video și audio.

În primul rând, Jessica Pegula (32 de ani, 5 WTA) s-a plâns referitor la atitudinea Mirrei Andreeva (19 ani, 3 WTA), americanca făcându-i partenerei de antrenament o analiză psihologică și comportamentală, în timp real.

Jessica Pegula transmite că Mirra Andreeva o tratează prost pe antrenoarea Conchita Martinez

„Mi-am pierdut respectul pentru ea. E o fată bună, dar trebuie să se maturizeze. Nu știu dacă e pentru că nu știe să gestioneze tensiunea.

Conchita mereu m-a tratat bine, o respect. Dacă eram antrenorul ei și jucătoarea mea tocmai a jucat patru game-uri bune, conduce cu 4-0, și s-ar enerva pe mine, i-aș spune să nu îmi vorbească așa. E lipsit de respect. Ai 4-0, taci dracului din gură!

E rea, pare că trebuie să fie provocată pentru a-și intra în ritm și pentru a reacționa. Are o servă bună, e inteligentă în joc, anticipează. E amuzant, e o sportivă incredibilă, dar mental...”, s-a pronunțat Jessica Pegula despre Mirra Andreeva, campioana turneului de la Roland Garros.