Campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps FC, a obţinut o victorie neaşteptată, 1-0 cu Hajduk Split, în etapa a treia din grupa unică din Conference League!
Autogolul lui Dennis Hadzikadunic din minutul 89 a decis învingătoarea surpriză a întâlnirii. VIDEO AICI
Christian Rutjens, ex-Chindia, MVP în Lincoln Red Imps - Hajduk Split 1-0
”Victorie istorică a echipei noastre, o noapte memorabilă”, a postat Lincoln Red Imps, care a punctat ”contribuția crucială la victorie” a lui Christian Rutjens, autorul ”moral” al reușitei din minutul 89.
Rutjens, fundaș spaniol de 28 de ani, a jucat la Chindia Târgoviște în 2023, pentru foarte puțin timp însă.
Clasamentul din Conference League
1 FC Lugano 3 3 0 0 11-4 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9-3 9
3 FC Twente 3 3 0 0 8-2 9
4 AS Monaco 3 3 0 0 7-1 9
5 Brighton 3 2 1 0 5-0 7
6 SK Brann Bergen 3 2 1 0 7-3 7
6 FC Copenhaga 3 2 1 0 7-3 7
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6-2 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5-1 7
10 Sint-Truidense VV 3 2 1 0 4-1 7
11 Ajax 3 2 0 1 9-3 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6-3 6
13 Hajduk Split 3 2 0 1 3-2 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4-5 6
15 Steaua Roşie Belgrad 3 1 1 1 6-6 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4-4 4
17 Sporting Braga 3 1 1 1 2-3 4
18 KAA Gent 3 1 1 1 1-2 4
19 FC Thun 3 1 0 2 3-3 3
20 Riga FC 3 0 3 0 3-3 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3-4 3
22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3-6 3
23 FK Jablonec 3 0 2 1 3-4 2
24 Aarhus GF 3 0 2 1 1-2 2
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3-5 2
26 Egnatia 3 0 2 1 2-4 2
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 3-7 2
28 ŢSKA Sofia 3 0 1 2 4-6 1
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2-5 1
30 FC Pafos 3 0 1 2 3-7 1
30 Getafe CF 3 0 1 2 3-7 1
32 Hearts 3 0 1 2 2-6 1
32 KuPS Kuopio 3 0 1 2 2-6 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2-8 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2-7 0
36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1-11 0
* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.