VIDEO Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar

Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un autogol pe final a decis soarta partidei din Conference League.

TAGS:
Hajduk Splitlincoln red impsChristian RutjensChindia TargovisteGibraltar
Din articol

Campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps FC, a obţinut o victorie neaşteptată, 1-0 cu Hajduk Split, în etapa a treia din grupa unică din Conference League!

Autogolul lui Dennis Hadzikadunic din minutul 89 a decis învingătoarea surpriză a întâlnirii. VIDEO AICI

Christian Rutjens, ex-Chindia, MVP în Lincoln Red Imps - Hajduk Split 1-0

”Victorie istorică a echipei noastre, o noapte memorabilă”, a postat Lincoln Red Imps, care a punctat ”contribuția crucială la victorie” a lui Christian Rutjens, autorul ”moral” al reușitei din minutul 89.

Rutjens, fundaș spaniol de 28 de ani, a jucat la Chindia Târgoviște în 2023, pentru foarte puțin timp însă.

Clasamentul din Conference League

1 FC Lugano 3 3 0 0 11-4 9

2 Panathinaikos 3 3 0 0 9-3 9

3 FC Twente 3 3 0 0 8-2 9

4 AS Monaco 3 3 0 0 7-1 9

5 Brighton 3 2 1 0 5-0 7

6 SK Brann Bergen 3 2 1 0 7-3 7

6 FC Copenhaga 3 2 1 0 7-3 7

8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6-2 7

9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5-1 7

10 Sint-Truidense VV 3 2 1 0 4-1 7

11 Ajax 3 2 0 1 9-3 6

12 Trabzonspor 3 2 0 1 6-3 6

13 Hajduk Split 3 2 0 1 3-2 6

14 SC Freiburg 3 2 0 1 4-5 6

15 Steaua Roşie Belgrad 3 1 1 1 6-6 4

16 Atalanta 3 1 1 1 4-4 4

17 Sporting Braga 3 1 1 1 2-3 4

18 KAA Gent 3 1 1 1 1-2 4

19 FC Thun 3 1 0 2 3-3 3

20 Riga FC 3 0 3 0 3-3 3

21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3-4 3

22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3-6 3

23 FK Jablonec 3 0 2 1 3-4 2

24 Aarhus GF 3 0 2 1 1-2 2

25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3-5 2

26 Egnatia 3 0 2 1 2-4 2

27 Kairat Almaty 3 0 2 1 3-7 2

28 ŢSKA Sofia 3 0 1 2 4-6 1

29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2-5 1

30 FC Pafos 3 0 1 2 3-7 1

30 Getafe CF 3 0 1 2 3-7 1

32 Hearts 3 0 1 2 2-6 1

32 KuPS Kuopio 3 0 1 2 2-6 1

34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2-8 1

35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2-7 0

36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1-11 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”
ARTICOLE PE SUBIECT
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
ULTIMELE STIRI
Jorge Jesus a anunțat cine va fi noul căpitan al Portugaliei: "Ronaldo? Am aflat de retragerea lui după ce a postat clipul"
Jorge Jesus a anunțat cine va fi noul căpitan al Portugaliei: "Ronaldo? Am aflat de retragerea lui după ce a postat clipul"
Horațiu Moldovan, înapoi în Superliga? Silviu Lung Sr. îi oferă un sfat: „Eu asta aș face”
Horațiu Moldovan, înapoi în Superliga? Silviu Lung Sr. îi oferă un sfat: „Eu asta aș face”
Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița
Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița
Doi puști de la Como, de 17 și 19 ani, convocați de Roberto Mancini la naționala Italiei!
Doi puști de la Como, de 17 și 19 ani, convocați de Roberto Mancini la naționala Italiei!
Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"
Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Schimb de jucători între Dinamo și FCSB?! Mihai Stoica: ”A demonstrat că e valoros!”

Schimb de jucători între Dinamo și FCSB?! Mihai Stoica: ”A demonstrat că e valoros!”

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

S-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, după două meciuri consecutive în Europa League ca titular

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

A semnat cu Barcelona! Catalanii au făcut anunțul

A semnat cu Barcelona! Catalanii au făcut anunțul

A fost dezvăluită cauza morții lui Jesus de Miguel! Joi au avut loc funeraliile fotbalistului

A fost dezvăluită cauza morții lui Jesus de Miguel! Joi au avut loc funeraliile fotbalistului


Recomandarile redactiei
Horațiu Moldovan, înapoi în Superliga? Silviu Lung Sr. îi oferă un sfat: „Eu asta aș face”
Horațiu Moldovan, înapoi în Superliga? Silviu Lung Sr. îi oferă un sfat: „Eu asta aș face”
Jorge Jesus a anunțat cine va fi noul căpitan al Portugaliei: "Ronaldo? Am aflat de retragerea lui după ce a postat clipul"
Jorge Jesus a anunțat cine va fi noul căpitan al Portugaliei: "Ronaldo? Am aflat de retragerea lui după ce a postat clipul"
Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"
Drăgușin, criticat dur în Italia: "Eu nu l-aș fi transferat niciodată aici!"
Doi puști de la Como, de 17 și 19 ani, convocați de Roberto Mancini la naționala Italiei!
Doi puști de la Como, de 17 și 19 ani, convocați de Roberto Mancini la naționala Italiei!
Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița
Dinamo 2 - FCSB 2, ROȘU și GOL DUPĂ GOL ACUM pe Sport.ro! Echipele de start din meciul care se joacă în județul Dâmbovița
Alte subiecte de interes
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se alătură lui Gattuso! Va juca pentru prima oară în Croația
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se alătură lui Gattuso! Va juca pentru prima oară în Croația
Unde a ajuns să antreneze Gennaro Gattuso
Unde a ajuns să antreneze Gennaro Gattuso
Înfrângeri pentru Vlad Dragomir și Cătălin Itu în Conference League. Rezultatele serii
Înfrângeri pentru Vlad Dragomir și Cătălin Itu în Conference League. Rezultatele serii
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei
Lincoln Red Imps - Lech Poznan 2-1 cu marcator decisiv de la Chindia Târgoviște! Echipa din Gibraltar bate campioana Poloniei
„România? O experiență negativă!” După doar cinci luni, a plecat din Liga 2 direct la o campioană din Europa
„România? O experiență negativă!” După doar cinci luni, a plecat din Liga 2 direct la o campioană din Europa
CITESTE SI
Ce a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

stirileprotvCe a spus Maia Sandu presei din Ungaria despre unirea R. Moldova cu România. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță”

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!