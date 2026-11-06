Campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps FC, a obţinut o victorie neaşteptată, 1-0 cu Hajduk Split, în etapa a treia din grupa unică din Conference League!

Autogolul lui Dennis Hadzikadunic din minutul 89 a decis învingătoarea surpriză a întâlnirii. VIDEO AICI

Christian Rutjens, ex-Chindia, MVP în Lincoln Red Imps - Hajduk Split 1-0

”Victorie istorică a echipei noastre, o noapte memorabilă”, a postat Lincoln Red Imps, care a punctat ”contribuția crucială la victorie” a lui Christian Rutjens, autorul ”moral” al reușitei din minutul 89.

Rutjens, fundaș spaniol de 28 de ani, a jucat la Chindia Târgoviște în 2023, pentru foarte puțin timp însă.