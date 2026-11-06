Vladimir Putin a subliniat că Comitetul Internațional Olimpic (CIO), federațiile sportive și Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) au luat decizii în favoarea reintegrării sportivilor ruși, însă 'unele țări (...) continuă să aplice restricții care sunt mai degrabă politice decât juridice'.

„O încălcare flagrantă a legii”

'Este o încălcare flagrantă a legii și a hotărârilor judecătorești și, prin extensie, a instituțiilor democratice însele', a declarat președintele Rusiei, fără a nominaliza direct țările în cauză.

Pe 30 octombrie, TAS a dispus reintegrarea Rusiei în Campionatele Mondiale de hochei pe gheață începând cu acest sezon, o decizie regretată de Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF), care interzisese participarea sportivilor ruși la competițiile sale de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei, în 2022.

De la anunțarea deciziei TAS, Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca și Cehia au declarat că refuză să înfrunte Rusia în cadrul viitoarelor Campionate Mondiale, care vor avea loc în Germania, în luna mai.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat marți că nu va permite Rusiei și Belarusului să participe la Campionatul Mondial de hochei pe gheață pentru juniori, care urmează să aibă loc în Canada peste câteva săptămâni.

În urma ridicării suspendării Comitetului Olimpic Rus de către CIO în luna iulie, precum și a deciziilor favorabile din partea mai multor federații internaționale, 13 sportivi ruși participă la Jocurile Tineretului din 2026, care se desfășoară în Senegal până pe 13 noiembrie.

Aceasta este prima competiție olimpică, după 2022, la care ei pot concura sub culorile, drapelul și imnul Rusiei (în caz de victorie).

AGERPRES