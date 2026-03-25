Simona Halep, chiar dacă și-a încheiat cariera după un mare scandal de dopaj, rămâne un model de succes pentru sportul românesc. Pe bună dreptate!

Până să pice controlul antidoping de la New York, în 2022, „Simo“ a fost supusă unor teste pe bandă și niciodată n-a avut probleme. Așadar, rezultatele ei formidabile, în perioada 2014-2022, nu pot fi puse sub semnul întrebării. Dar, în intervalul amintit de timp, Halep s-a confruntat și cu niște episoade extrem de dificile. Iar dacă n-ar fi avut oamenii potriviți în jurul ei, ar fi existat riscul ca unele eșecuri să o tragă în jos definitiv.

Simona Halep: „După finala pierdută cu Ostapenko, am căzut în depresie“

Mulți au uitat acum, însă Simona Halep, mai întâi, a ajuns pe locul 1 mondial, la finalul anului 2017 și abia apoi, după opt luni de așteptare, a cucerit primul ei titlu de Grand Slam, la French Open 2018.

Până la triumful de la Paris, în finala cu Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1), a fost însă eșecul îngrozitor, la finala French Open 2017. Atunci, în duelul cu Jelena Ostapenko, Halep a „reușit“ să piardă un meci care părea câștigat, la un moment dat! Sportiva din Letonia a izbutit însă remontada, în mod incredibil: 4-6, 6-4, 6-3.

Acum, în cadrul podcastului MindArchitect, realizat de Horia Tecău, „Simo“ a mărturisit că meciul pierdut cu Jelena Ostapenko a afectat-o, în mod grav.

„Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros. Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil, dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni“, a mărturisit Halep.

De amintit că, după eșecul din finala cu Jelena Ostapenko în 2017, Simona a triumfat atât la French Open 2018, cât și la Wimbledon 2019.