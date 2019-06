Fratii Lopez, Feliciano si Marc, acuzati ca ar fi implicati in trucarea meciurilor din tenis! Cutremur urias

Acuzatii grave pentru fratii Feliciano si Marc Lopez.

Feliciano Lopez si Marc Lopez, castigatori la Roland Garros in 2016 dupa o finala cu fratii Bryan, sunt acuzati ca s-ar fi implicat in trucarea meciurilor, totul detaliat intr-o operatiune instrumentata de fostii fotbalisti Carlos Aranda si Raul Bravo, operatiune care a atras toate privirile in ultimele saptamani in Spania. Jurnalistii de la AS sustin ca Aranda ar detine informatii privind carora fratii Lopez ar fi cedat in mod intentionat in primul tur la Wimbledon 2017 in fata australienilor Matt Reid si John-Patrick Smith, scor 3-6, 7-6, 6-2, 6-4.



La acea vreme, fratii Lopez erau favoriti numarul 11 in competitia de dublu si nimic nu prevedea esecul prematur al ibericilor. In cadrul "Operatiunii Oikos", Aranda ar fi primit informatii despre acel meci. "Am o informatie despre un meci. O vrei? Poti paria unde vrei, e un meci de la Wimbledon. Feliciano si partenerul lui vor pierde la dublu�, a fost marturia lui Aranda.

Marc Lopez neaga acuzatiile aparute in presa din Spania



"Nu avem nicio legatura. Nu au dreptul sa ne strice numele", a declarat de curand Marc Lopez. Un jurnalist american a facut si el public articolul din AS in care apar acuzatiile scriind ca "este bine ca niciunul dintre frati nu este implicat saptamana aceasta in cel mai asteptat meci din circuit", referindu-se in mod ironic la Feliciano Lopez, care evolueaza in proba de dublu alaturi de Andy Murray la Queen's.