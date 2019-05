SOC MONDIAL: un jucator din Realul GALACTIC a fost arestat pentru BLATURI! 4 fotbalisti trecuti pe la Real si un presedinte din prima liga au ajuns la INCHISOARE

Anunt socant in Spania!

Mai multe personaje importante din fotbal au fost retinute in aceasta dimineata! Mai multi jucatori din primele doua ligi au fost arestati astazi! Alaturi de ei, si presedintele de la Huesca, Agustin Lasaosa.



Conform Servimedia, cu totii ar fi fost parte a unei retele de aranjare de meciuri. Liderul retelei ar fi Raul Bravo, fost jucator in Realul Galactic. Alaturi de el, alte nume importante din fotbalul iberic: Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samu Saiz, Inigo Lopez sau presedintele de la Huesca, Agustin Lasaosa. Tot de la echipa care a retrogradat in acest sezon a mai fost retinut Juan Carlos Galindo, seful staff-ului medical al clubului.

Surse din politie au dezvaluit pentru agentia EFE ca operatiunea isi propune sa demaste o retea de pariuri ilegale, acuzata de legaturi cu grupari crima organizata si spalara de bani!