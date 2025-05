Marc Lopez și Rafael Nadal i-au învins pe Horia Tecău și Florin Mergea în finala olimpică de la Rio de Janeiro

Marc Lopez și Rafael Nadal i-au învins dramatic în ultimul act al turneului olimpic pe românii Horia Tecău și Florin Mergea, scor 6-2, 3-6, 6-4.

„Nu știu, a fost întâmplător. Am vorbit cu agentul meu și am spus că, poate, am putea să îl sunăm pe Marc. A răspuns afirmativ. E primul pe care l-am contactat,” s-a destăinuit Jasmine Paolini.

Când a fost întrebată dacă îl cunoștea pe Marc Lopez înainte de a-l angaja ca antrenor, jucătoarea de 29 de ani a venit cu un răspuns hazliu: „Nu îl cunoșteam cu adevărat. L-am văzut, desigur, călătorind alături de Rafa. Dar nu îl știam înainte de asta, sincer,” a clarificat Jasmine Paolini, potrivit Tennis World USA.

Din decembrie 2021, până spre finalul carierei, Marc Lopez a fost angajat de Rafael Nadal în echipa sa de antrenori, împreună cu Carlos Moya și Francisco Roig.