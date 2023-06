„Unul dintre ultimii romantici ai tenisului” s-a retras: Nadal i-a transmis un mesaj special, după 26 de ani de carieră

Spaniolul Feliciano Lopez (41 de ani) s-a retras din tenisul profesionist. Deținător a 7 titluri ATP și cu 506 victorii obținute în circuitul de elită al tenisului masculin, Lopez a jucat ultimul său meci pe iarbă, la Mallorca.

A fost nevoie ca Lopez să ceară intervenția medicului, pentru a duce la bun sfârșit ultima partidă a carierei. Feliciano Lopez a fost învins de Yannick Hanfmann, scor 6-2, 6-4, în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Mallorca.

Feliciano Lopez ends his career today in Mallorca.

He is holding his son & standing next to his wife watching a montage of the most beautiful moments throughout his career.

Rafa Nadal also spoke in the tribute video.

Congratulations on an incredible run ❤️ pic.twitter.com/Bh4vRsCdGT