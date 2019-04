FRANTA - ROMANIA FED CUP | Verdictul Simonei Halep! Cat de greu ii va fi sa joace pe zgura din sala de la Rouen: "Nu se compara cu cea de la Roland Garros"

Echipa de FED Cup a Romaniei va lupta la Rouen pentru calificare in finala competitiei.

Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu, Irina Begu si Raluca Olaru sunt componentele echipei Romaniei in confruntarea din semifinala FED Cup de la Rouen.

Fetele lui Florin Segarceanu au inceput antrenamentele in sala de la Rouen, in care se va juca in acest weekend, iar Simona Halep a analizat suprafata de joc. Chiar daca se joaca pe zgura, meciurile au loc in sala, iar zgura este diferita de cea din exterior.

"Cu siguranta e diferit, jucam in sala. Dar terenul mie imi place mult, mi se pare asemanator cu cel de la Madrid, e o zgura un pic mai tare, e multa zgura pe teren si simti mingea bine. Imi place si nu as vrea sa compar terenul de la Roland Garros cu cel de aici, sunt diferite, dar ambele sunt foarte bune", a spus Simona Halep la prima conferinta de presa din Franta.

Si capitanul nejucator al Frantei, Julien Benneteau, a explicat acest lucru.

"Este zgura de interior, care nu are nicio legatura cu zgura de afara. Halep joaca bine pe toate suprafetele, a castigat Roland Garros, dar a mai ajuns in semifinale de Grand Slam si in alte turnee", a spus Benneteau.

Echipa de FED Cup a Romaniei e relaxata si crede ca poate face un rezultat bun in Franta.

"Cred ca din 2014 de cand am inceput acest parcurs am fost unite si cred ca asta a fost cel mai important, unitatea noastra. Referitor la meciul trecut si cel de acum, noi ne simtim la fel de bine, incercam sa ne facem treaba si sa fim cat mai relaxate", a spus Irina Begu la conferinta de presa.

Florin Segarceanu nu se teme nici de fanatismul suporterilor francezi, pentru ca multi romani si-au anuntat prezenta in sala de la Rouen, iar capitanul nejucator al echipei Romaniei crede ca ei pot tine piept adversarilor.

"Sala este o sala cocheta, mi se pare ca e echilibrata pentru un meci de tenis. Ceea ce este important pentru noi, si cred ca o sa se intample, este faptul ca o sa avem o sustinere numeroasa. Din ce informatii avem, o sa fie foarte multi sustinatori din Romania si speram sa echilibram entuziasmul francezilor", a spus Segarceanu.

Mihaela Buzarnescu se simte si ea pregatita sa faca o figura buna, dupa ce la Ostrava a pierdut ambele meciuri la simplu. Aceasta a declarat ca se simte bine din punct de vedere fizic.

"E foarte important ca am mai multe jocuri in picioare. In rest, nu ma simt diferit. Am incercat sa fiu la fel de increzatoare mereu si sa sustin echipa. Pentru asta suntem aici, sa facem un rezultat cat mai bun. Ma bucur ca sunt integrata si sper sa avem un rezultat bun. Ma simt bine", a spus Mihaela Buzarnescu.